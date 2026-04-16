พายุฤดูร้อนถล่ม ปักธงชัย บ้านพังยับกว่า 20 หลัง หลังคาปลิวว่อน ด้านตึกผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.ครบุรี โดนด้วย กิ่งไม้ใหญ่หักทับหลังคาทะลุ เคราะห์ดีเป็นวันหยุด
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 20 หลังคาเรือน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่หมู่ 7 ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พบนางจันทร์ ยันฉิมพลี อายุ 56 ปี เจ้าของบ้าน กำลังยืนพูดคุยกับพระครูวิรุฬห์ ธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอโนนสูงเฉลิมพระเกียรติ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดบุพรมราช (ป่าฤทธิไกร) ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย
โดยพระครูวิรุฬห์ ธรรมธัช ได้มาให้กำลังใจชาวบ้านหลังทราบข่าวความเสียหาย พร้อมแจ้งว่าหากครอบครัวใดขาดเหลือสิ่งของจำเป็น สามารถประสานขอความช่วยเหลือกับทางวัดได้
จากการตรวจสอบบ้านของนางจันทร์ พบว่าหลังคาบ้านถูกแรงลมพัดเปิดออกทั้งหมด ปลิวไปกองอยู่บริเวณด้านหลังบ้าน สร้างความเสียหายอย่างหนัก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและบันทึกข้อมูลไว้แล้ว เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
ขณะที่บ้านของนางต๊ะ เลี่ยมพรมราช อายุ 60 ปี ใน ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พบว่าหลังคาบ้านได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกัน ทำให้ต้องอพยพสมาชิกในครอบครัวไปอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านใกล้เคียงซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ
นางต๊ะ เปิดเผยว่า ตลอดอายุ 60 กว่าปี เพิ่งเคยพบพายุที่รุนแรงขนาดนี้ ก่อนเกิดเหตุเห็นกลุ่มลมขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายหมอกพัดเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง พัดหลังคาปลิวเสียหายทั้งหมด เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่อำเภอเข้ามาตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรื่องการเยียวยาความช่วยเหลือว่าจะได้รับจำนวนเท่าใด
นอกจากนี้ยังพบว่า สวนกล้วยหอมทองเนื้อที่ประมาณ 2–3 ไร่ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้นกล้วยถูกแรงลมพัดหักโค่นล้มทั้งหมด ส่งผลให้เกษตรกรต้องขาดทุนโดยไม่ทันตั้งตัว
ส่วนที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายศราวุธ หงส์ยิ้ม ผอ.โรงพยาบาลครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายภายในตึกหลวงปู่นิล อิสฺสริโก ซึ่งถูกพายุฤดูร้อนพัดต้นไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาลหักทับตัวอาคาร
โดยตึกหลังดังกล่าวเป็นอาคารที่ใช้สำหรับทำการรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง พบว่าบริเวณจุดจัดและจ่ายยาให้กับผู้ป่วย รวมถึงห้องพักแพทย์ ถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิ่งของต้นเลียบและต้นไทรยักษ์อายุนับร้อยปี หักออกจากต้นร่วงทับและทะลุหลังคาลงมายังบริเวณห้องจัดยา และห้องพักแพทย์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก 3 ห้อง แต่โชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้
สอบถามนายศราวุธ หงส์ยิ้ม ผอ.โรงพยาบาลครบุรี เปิดเผยว่า อาคารดังกล่าวจะมีผู้ป่วยมารักษาเป็นประจำในทุกวันทำการ วันละประมาณ 70-80 คน อีกทั้งยังมีห้องพักเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย แต่ถือว่าเป็นโชคดีที่วันเกิดเหตุเป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้
นายศราวุธ กล่าวต่อว่า ส่วนหลังคาห้องจ่ายยา ห้องรอรับยา และห้องพักเจ้าหน้าที่ ที่ถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ร่วงทะลุหลังคาและฝ้าลงมาเกือบถึงพื้น และมีเฟอร์นิเจอร์ภายในตัวอาคารได้รับความเสียหายบางส่วน หลังจากนี้ทางโรงพยาบาลจะได้เร่งทำการเก็บกู้พื้นที่และดำเนินการซ่อมแซมตัวอาคารให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
นายศราวุธ กล่าวอีกว่า ทาง รพ.ได้ประสานไปยัง อบจ.นครราชสีมา ให้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดำเนินการตัดทอนกิ่งไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนอีกในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา