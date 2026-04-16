หนุ่มวัย30 จมน้ำเสียชีวิต ต่อหน้าเพื่อน แฟนสาวร่ำไห้ ไม่คิดจะเกิดเหตุการณ์สลด เผยผู้เสียชีวิตเป็นคนว่ายน้ำเก่ง เคยว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วไม่คิดจะมาจมน้ำ
เมื่อเวลา 17.50 น.วันที่ 16 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ได้รับแจ้งมีเหตุผู้จมน้ำภายในบ่อน้ำขนาดใหญ่ หมู่ 10 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งรีบไปตรวจสอบพร้อมชุดประดาน้ำ
ที่เกิดเหตุพบเป็นบ่อน้ำกว้างประมาณ 50 ไร่ ลึกประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เตรียมตัวอักษรชุดประดาน้ำก่อนจะลงค้นหาผู้สูญหายภายในน้ำ จากการสอบถามนายอนุพงศ์ อายุ 18 ปี คนที่จมน้ำคนแรก เปิดเผยว่า ตนกับผู้ตายคือนายสิทธิพงษ์ อายุ 30 ปี ได้ว่ายน้ำมาจากอีกฝั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพอมาใกล้ถึงจนรู้สึกหมดแรงกำลังจะจมน้ำ
ขณะนั้นนายพีรพงษ์ อายุ 29 ปี และนายธิรพันธ์ อายุ 21 ปี กระโดดน้ำลงมาช่วยนำตนขึ้นมาจากน้ำซึ่งทั้งหมดมากัน 4 คน พอตนมาถึงฝั่งนายสิทธิพงศ์ ก็ได้จมน้ำหายไปต่อหน้า โดยมีเพื่อนอีก 2 คนได้ลงไปงมหาแต่ไม่เจอ
นายพีรพงษ์ ผู้ที่ลงไปช่วย เปิดเผยว่า วันนี้ตอนกับเพื่อนและผู้ตายรวมกันทั้งหมด 4 คน ได้มาเช็กรถที่อู่เพื่อที่จะทำงานวันพรุ่งนี้ พอเช็กรถเสร็จก็พากันกินข้าวจนอิ่มกำลังจะกลับบ้าน ผู้ตายได้ชวนมาเล่นน้ำที่บ่อน้ำดังกล่าว ซึ่งตนก็เล่นน้ำเสร็จกำลังขึ้นกับ เพื่อนอีกคนและมีอยู่ 2 คน ที่ยังว่ายน้ำไม่ถึงฝั่ง โดยอีกคนคืออนุพงษ์ คนจมแต่ช่วยขึ้นมาได้ แต่พอขึ้นมาได้นายสิทธิพงษ์ คนเสียชีวิต ก็จมน้ำลงไปต่อหน้าคนพยามลงงมหาแล้วแต่ไม่เจอ จึงได้รีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วย
ต่อมานางสาวพัตร อายุ 33 ปี แฟนสาวของผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุต้องเข้าสุดร่ำไห้แทบเป็นลมเพราะอยู่ในอาคารช็อก โดยเปิดเผยว่า วันนี้แฟนของตนได้หยุดงานเมื่อเช้าได้บอกกับตนว่าออกมาขอเช็กรถที่อู่กับเพื่อนเสร็จแล้วจะรีบกลับแต่ต้นก็ไม่คิดว่าจะชวนกันมาเล่นน้ำ
จนกระทั่งเพื่อนของแฟนแฟนคนโทรมาบอกว่าแฟนของตนได้จมน้ำ ทีแรกตนก็ยังไม่คิดว่าจะเสียชีวิตเพราะแฟนของตนว่ายน้ำเก่งมาก เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์มาแล้ว พอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตนก็รู้สึกช็อกทำอะไรไม่ถูก
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ส่งศพของผู้เสียชีวิตไปชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลชลบุรีเพิ่มเติมและจะได้ให้ญาติรับศพของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญทางพิธีทางศาสนาต่อไป