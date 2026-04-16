เชียงใหม่ ออกประกาศเข้ม “ห้ามเผาเด็ดขาด” พื้นที่เกษตรในเขตป่า ฝ่าฝืนเจอส่งรายชื่อตัดสิทธิ์โครงการรัฐ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 16 เม.ย. 2569 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตป่า ประจำปี 2569 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2569 เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ประกาศดังกล่าวระบุว่า เกษตรกรที่ทำการเผาในพื้นที่การเกษตรของตนเอง หรือปล่อยให้ผู้อื่นเผา รวมถึงการจุดไฟแล้วลุกลามเข้าสู่พื้นที่เกษตร จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรของภาครัฐ เป็นระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2569 ถึง 31 มีนาคม 2571) ยกเว้นกรณีเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์จุดความร้อนอย่างใกล้ชิด พบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องออกมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาดังกล่าว

หากตรวจพบการกระทำผิด จะมีการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการรัฐ และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงใหม่ยังขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในระยะยาว

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