จนท.เร่งช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่า หนีไฟป่า พลัดหลงแม่ ถูกคลอกบาดเจ็บทั้งหน้า-แผ่นหลัง นำรักษาและดูแลใกล้ชิดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

จากกรณีชาวบ้านที่ จ.เชียงใหม่ พบเห็น ลูกหมูป่า ในสภาพอิดโรย อ่อนแรง และมีอาการขาดน้ำอย่างเห็นได้ชัด จึงรีบนำส่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ล่าสุดวันที่ 16 เม.ย. 2569 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้น้ำดื่มเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ก่อนที่ ลูกหมูป่า จะเริ่มมีสติและตอบสนองดีขึ้น โดยมีการตั้งชื่อให้ว่า น้องบุญรอด

จากการตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยบาดเจ็บจากไฟไหม้ บริเวณใบหน้าและแผ่นหลัง คาดว่าเกิดจากการวิ่งหนีไฟป่าจนได้รับบาดเจ็บ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวน้องบุญรอดเข้ารับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

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