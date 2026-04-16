จนท.เร่งช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่า หนีไฟป่า พลัดหลงแม่ ถูกคลอกบาดเจ็บทั้งหน้า-แผ่นหลัง นำรักษาและดูแลใกล้ชิดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
จากกรณีชาวบ้านที่ จ.เชียงใหม่ พบเห็น ลูกหมูป่า ในสภาพอิดโรย อ่อนแรง และมีอาการขาดน้ำอย่างเห็นได้ชัด จึงรีบนำส่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ล่าสุดวันที่ 16 เม.ย. 2569 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้น้ำดื่มเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ก่อนที่ ลูกหมูป่า จะเริ่มมีสติและตอบสนองดีขึ้น โดยมีการตั้งชื่อให้ว่า น้องบุญรอด
จากการตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยบาดเจ็บจากไฟไหม้ บริเวณใบหน้าและแผ่นหลัง คาดว่าเกิดจากการวิ่งหนีไฟป่าจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวน้องบุญรอดเข้ารับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง