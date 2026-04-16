นักศึกษาสาว ม.ดัง โดนลูกหลง มาเล่นสงกรานต์ที่อุดรฯ วัยรุ่นเก่งตอนมีพวกเยอะไล่ตะลุมบอนกัน จู่ๆ ขวดเบียร์พุ่งใส่หน้า สลบ ถูกหามส่ง รพ. เผยฟันหัก 3 ซี่ หน้าผิดรูป สมองบวม มีเลือดออกในสมอง
วันที่ 16 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นางกี้ อายุ 51 ปี ชาว อ.เมือง จ.หนองคาย ว่าขณะที่ น.ส.ยิ่น อายุ 21 ปี ลูกสาวกำลังเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ ระหว่างนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ปาสิ่งของใส่กัน และลูกสาวตนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กลับถูกปาขวดใส่หน้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี เหตุเกิดที่สามแยกตะวันแดง เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา เบื้องต้นได้แจ้งความที่ สภ.เมืองอุดรธานี ไว้แล้ว
นางกี้ เปิดเผยว่า คืนเกิดเหตุประมาณตี 3 เพื่อนของลูกสาวโทรมาบอกว่าน้องต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมาก บอกแค่ว่าถูกปาขวดใส่หน้า ถูกลูกหลงจากเหตุวัยรุ่นตีกัน ซึ่งพบว่า ฟันหัก 3 ซี่ หน้าผากมีรอยร้าว ใบหน้าผิดรูป เพราะมีอาการบวมมาก พูดไม่ได้ เลือดไหลเต็มปาก ต้องดูอาการวันต่อวัน วันต่อมาหมอก็บอกว่ามีอาการสมองบวม มีเลือดออกในสมองนิดหน่อย อาการยังน่าเป็นห่วง ต้องให้ยากันชักและมอร์ฟีน
ตามที่ได้คุยกับน้องและหมอเพิ่มเมื่อเช้า จะต้องรื้อฟันออกทั้งหมด และผ่าตัดกราม ตอนนี้ลูกพูดคุยสื่อสารรู้เรื่อง แต่วันแรกจะมีอาการเบลอ ไม่กล้านอน กลัวตัวเองหลับไป เมื่อเช้าบอกว่าปลายมือชานิดหน่อย สลับเป็นระยะ สอบถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกไม่รู้เรื่อง มีแต่เพื่อนเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นไปเข้าห้องน้ำแถวนั้น เดินออกมาจะถึงเพื่อนอยู่แล้ว ก็โดนขวดพุ่งใส่หน้า ก่อนภาพจะตัดไปเลย
อยากให้ติดตามตัวคนกระทำผิด ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจ อยากให้จับให้ได้ อยากรู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไร คนเขากำลังมีความสุขกัน น้องไม่เคยไม่เรื่องกับใครเลย น้องเรียนอยู่ ม.แม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 3 เรียนเสร็จแล้วก็มาอยู่กับแม่ช่วงปิดเทอม เพิ่งขอไปเล่นกับเพื่อน ก็มาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้น
ด้าน น.ส.นิว อายุ 22 ปี เพื่อนผู้บาดเจ็บ ที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ตนและกลุ่มเพื่อนมาตั้งโต๊ะขายแป้งอยู่ข้างร้านตะวันแดง ตอนนั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้ว มีรุ่นพี่รู้จักกันมาจอดรถกระบะอยู่ใกล้ร้านตน เขาก็เต้น เล่นน้ำกันไป สักพักก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มมาจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม เพื่อนก็วิ่งมาบอกว่าเขาจะตีกัน แล้วตอนนั้นคนก็เยอะ ชุลมุนกัน หันไปอีกทีก็เห็นวัยรุ่นฝั่งตรงข้ามวิ่งลงมาก่อน ฝั่งเราก็มีรุ่นพี่ไปบอกให้ถอยออกมา เพราะไม่อยากให้มีเรื่องกัน แต่ฝั่งนั้นก็เข้าใส่และโยนขวดเข้ามาในเต็นท์พวกตน ทั้งที่พวกเราไม่รู้เรื่อง กลุ่มวัยรุ่นทั้ง 2 ฝั่งตีกันประมาณ 20 คน
ตอนนั้นเพื่อนถูกขวดเบียร์ลอยพุ่งเข้าใส่หน้า หลังไปเข้าห้องน้ำมา พอเพื่อนโดนขวดแล้ว ก็วิ่งมาบอกว่ามีเลือดไหล บอกว่าโดนที่ปาก เราเข้าใจว่าเพื่อนปากแตก เพื่อนอ้าปากให้ดู ก็เห็นว่าฟันหักทั้งแผงเลย จังหวะนั้นเพื่อนก็บอกว่าหน้ามืดจะเป็นลม จึงรีบพาเพื่อนส่งโรงพยาบาล ก่อนที่ตนกับแฟนก็ไปแจ้งความที่ สภ.เมืองอุดรธานี
เบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี จะได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อหากลุ่มที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้ง 2 กลุ่ม มาสอบปากคำหาตัวผู้กระทำความผิด มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป