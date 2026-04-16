ผู้ใหญ่บ้านดวงมหาเฮง ถูกหวยรวย 6 ล้าน พี่ชายฝันแม่น ย้ำอย่าลืมไปซื้อ ขึ้นรถแห่ประกาศถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะจ้างรถแห่วงเดิมมาเล่นอีก ล่าสุดเตรียมทำตามสัญญา
วันที่ 16 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เม.ย.69 โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 309612 ล่าสุดพบว่าที่ จ.บุรีรัมย์ มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปยังบ้านผู้โชคดีรายดังกล่าว ในพื้นที่หมู่ 5 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พบญาติพี่น้องและชาวบ้านต่างพากันเดินทางมาแสดงความยินดีอย่างคึกคัก กับ น.ส.กนกวรรณ ศรีกิจรัตน์ อายุ 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองครอบ หมู่ 5 ต.สองชั้น ผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1
น.ส.กนกวรรณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ไปเที่ยวหาพี่ชายที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งพี่ชายก็พูดขึ้นว่า “ฝันได้เลขท้าย 12 อย่าลืมซื้อนะ” ต่อมาวันที่ 14 เม.ย. ทางหมู่บ้านได้จ้างรถแห่มาแสดงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตนก็ไปร่วมงานและหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย 12 ไว้ 1 ใบภายในงาน จากนั้นได้ขึ้นเวทีรถแห่พร้อมประกาศกับชาวบ้านว่า ถ้าอยากถูกหวยให้ซื้อเลขท้าย 12 หากตนถูกรางวัลที่ 1 จะจ้างรถแห่วงเดิมมาแสดงภายในหมู่บ้านอีก
น.ส.กนกวรรณ กล่าวอีกว่า เงินรางวัลที่ได้จะนำไปเก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ในอนาคต ทั้งนี้จะจ้างรถแห่วงเดิมมาแสดงในหมู่บ้านตามที่ตนประกาศไว้ ยืนยันจะไม่ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แม้จะโชคดีถูกรางวัลที่ 1 เนื่องจากชาวบ้านยังไว้วางใจให้ดูแลและพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมยืนยันว่าจะทำหน้าที่นี้ต่อไปจนถึงอายุ 60 ปี