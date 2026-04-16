หนุ่มไดรเวอร์กลายเป็นศพในรถ หลังบ่นอากาศร้อน ล้างรถเสร็จสตาร์ตเครื่องขึ้นไปเปิดแอร์นอน ก่อนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่คาดฮีทสโตรก
เมื่อเวลา 20.59 น. วันที่ 16 เม.ย.69 ศูนย์สื่อสาร สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนหมดสติภายในรถยนต์ ซึ่งจอดอยู่ข้างโกดังโรงงานแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงประสานอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งบางพลีที่ใกล้เคียงไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่าง นายเอนก อายุ 49 ปี พนักงานขับรถของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง นอนหมดสติในสภาพไม่มีชีพจรแล้ว ตัวเริ่มแข็ง โดยเสียชีวิตในสภาพปรับเอนเบาะที่นั่งฝั่งคนขับในท่าเอนนอน เจ้าหน้าที่จึงประสาน ร.ต.ท.กฤตชัย มาตรวิจิตร รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางพลี พร้อมแพทย์นิติเวช มาตรวจสอบ จากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้าย คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานขับรถรับส่งนายต่างชาติประจำโรงงาน โดยช่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้ตายบ่นว่ารู้สึกอากาศร้อนมากในวันนี้ และได้ลงจากออฟฟิศมาล้างรถเช็ดทำความสะอาดรถเพื่อเตรียมรถรอรับนายจ้าง หลังล้างรถเสร็จก็ได้สตาร์ทรถเปิดแอร์นอนพักอยู่ภายในรถ เพื่อรอเวลารับนายจ้างเลิกงานช่วงสองทุ่ม
กระทั่งนายจ้างชาวต่างชาติเลิกงานยังไม่เห็นรถจอดรอรับ จึงเดินมาตามพบว่ารถติดเครื่องเปิดแอร์ โดยที่คนขับนอนหลับสนิทภายในรถ เคาะกระจกไม่มีเสียงตอบรับ จึงแจ้งมาที่ตนก็ออกไปดูพบว่าหมดสติไปแล้ว จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจนพบว่าเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากภาวะฮีทสโตรก หลังจากที่ล้างรถช่วงที่อากาศร้อนจัด แล้วเข้าไปเปิดแอร์นอนพักในรถ กระทั่งเกิดอาการก่อนเสียชีวิต ขณะที่แพทย์นิติเวชที่ร่วมชันสูตรเผยว่า มีความเป็นไปได้ที่ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทัน ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน