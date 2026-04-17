มอบตัวแล้ว2 แก๊งกะเทย รุมอนาจาร ดูดคอหนุ่มหน้าตาดี เหลืออีก1 ตร.จ่อหมายเรียก สารภาพก่อเหตุจริง ตร.เอาผิด กระทำอนาจารบุคคลอื่นต่อหน้าธารกำนัล
จากกรณีที่นายเอ (นามสมมติ) อายุ 24 ปี เข้าแจ้งความเอาผิดทางกฎหมายกับกลุ่มกะเทยที่มาล็อกตัวด้านหลัง และถูกรุมอนาจาร จับอวัยวะเพศ ดูดคอจนเขียวช้ำ จนสร้างความอับอาย ในงานสงกรานต์ถนนข้าวตัง จ.พิจิตร เหตุเกิดเมื่อค่ำวันที่ 14 เม.ย.2569 ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบล่าสุดวันที่ 17 เม.ย.2569 ที่สภ.เมืองพิจิตร กลุ่มกะเทยที่ก่อเหตุ ประกอบไปด้วย นายนพร อายุ 31 ปี และนายณัฐพล อายุ 32 ปี เดินทางเข้ามาพบร.ต.อ.ณัฐพร เนตรยิ้ม รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา กระทำอนาจารบุคคลอื่นต่อหน้าธารกำนัล
โดยทั้งคู่รับสารภาพว่าทำอนาจารดังกล่าวจริง ส่วนผู้ต้องหาอีกคนคือนายธรรศ อายุ 33 ปี ยังไม่เดินทางมาพบตำรวจและรับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะออกหมายเรียก ให้มาพบอีกครั้ง หากไม่มาพบจะดำเนินการออกหมายจับ ขณะที่ นายเอ (นามสมมติ) ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้การเพิ่มเติม
พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผกก.สภ.เมืองพิจิตร กล่าวว่า จากรณีดังกล่าว มีผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน 3 คน และเช้าวันนี้ได้เข้ามามอบตัว รับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนแล้ว จำนวน 2 ราย อีกรายอยู่ระหว่างการติดตามตัวและออกหมายเรียกเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิจิตร ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อเหตุ ร่วมกันกระทำอนาจารบุคคลอื่นต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองรายให้การรับสารภาพ ในส่วนส่งกรานต์ พิจิตรถนนข้าวตังในครั้งนี้เรื่องชกต่อยไม่มี มีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว เท่านั้น