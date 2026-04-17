หลานชาย ทำร้ายทุบตี-มีดฟัน ยาย 2 คน อายุ 81 ปี และอายุ 87 ปี บาดเจ็บสาหัส หลังขอเงินมาซื้อยาบ้าเสพไม่ได้ เจ้าตัวอ้างเครียดสะสม ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
วันที่ 17 เม.ย. 2569 เพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7” เผยภาพหญิงชรามีเลือดอาบศีรษะ พร้อมข้อความร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ ระบุว่า ถูกหลานชายทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์
ต่อมาชาวโซเชียลแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ และตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงปัญหายาเสพติดที่ยังแพร่ระบาด
จากการตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านของนางรด อายุ 81 ปี ผู้ป่วยติดเตียง และนางแฉล้ม อายุ 87 ปี ผู้พิการ ไม่พบตัว เนื่องจากถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาล
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ถูกนายรังสรรค์ หรือ “แจ็ค” อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นหลานชาย ทำร้ายร่างกาย โดย นางแฉล้ม ถูกมีดอีโต้ฟันศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วน นางรด ถูกตีด้วยของแข็งตามร่างกาย
นายเอ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เพื่อนบ้าน ให้ข้อมูลว่า ทั้ง 3 คน ยายหลานอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยหลานชายเป็นผู้ดูแลและนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมาใช้จ่าย แต่มีพฤติกรรมเสพยาบ้า หากเงินหมดจะบังคับให้ผู้เป็นยายไปยืมเงินจากชาวบ้าน และมักมีปากเสียงกันเป็นประจำ กระทั่งครั้งนี้ก่อเหตุรุนแรงถึงขั้นใช้อาวุธมีด
ด้าน ผู้ก่อเหตุ ให้การหลังถูกจับกุมว่า ตนไม่มีเงินใช้เพราะต้องดูแลยาย และไม่พอใจที่แม่ของตัวเองไม่ยอมดูแลยาย ทำให้เกิดความเครียดสะสม และทำรุนแรงเกินไป ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหาเคยก่อเหตุทำร้ายบุคคลในครอบครัวและวางเพลิงบ้าน ถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดพนักงานสอบสวน สภ.ลำปลายมาศ แจ้งข้อหา “พยายามฆ่า” ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป