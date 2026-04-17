ฮือฮา นกตบยุงยักษ์ สัตว์ป่าหายากของไทย ออกมาอวดโฉมเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี นักท่องเที่ยว ช่างภาพ นับร้อยคน แห่กันไปถ่ายภาพ
วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ กลุ่มช่างภาพสัตว์ป่า ต่างพากันตื่นเต้น เมื่อรู้ว่ามี นกตบยุงยักษ์ สัตว์ป่าหายากของไทย ออกมาอวดโฉมนั่งโชว์ตัวริมถนน แหล่งท่องเที่ยว บ้านกร่างแคมป์ เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โดยทันทีที่ภาพของนกตบยุงยักษ์ แพร่กระจายในโซเชียล นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนชมผีเสื้อวันหยุดสงกรานต์และช่างภาพนับร้อยคน แห่กันไปถ่ายภาพนกตบยุงยักษ์ที่บ้านกร่างแคมป์
เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณลำธาร 2 ทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง พบนักท่องเที่ยวและช่างภาพชายหญิง จำนวนมาก ขับรถเข้าไปจอดริมถนนเป็นแถวยาว ก่อนมี่จะเดินไปยุงจุดที่รกตบยุงยักษ์ เกาะนิ่งอยู่ที่เถาวัลย์ และได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปถ่ายภาพนกตบยุงยักษ์ในระยะที่ไม่ทำให้นกไม่ตื่นกลัว
สำหรับนกตบยุงยักษ์ เป็นนกหายากและนานๆ จะได้ถ่ายภาพนกตัวนี้ มีช่างภาพจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสได้พบนกตบยุงยักษ์มาก่อน เมื่อทราบข่าวก็ไม่ยอมทิ้งโอกาส รีบเดินทางตรงไปบ้านกร่างแคมป์ และก็ไม่ผิดหวังสมหวัง มีนกมานั่งรอให้ถ่ายภาพริมถนนตลอดทั้งวัน
สำหรับบ้านกร่างแคมป์ จุดหมายถ่ายนกและดูผีเสื้อที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถานที่ถ่ายภาพนก ที่ช่างภาพนิยมเดินทางไปนอนกางเต็นท์ที่บ้านกร่าง เพื่อถ่ายภาพนกและสัตว์ป่าอื่นๆ เพราะที่บ้านกร่างมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพให้ถ่ายกันตลอดทั้งปี สำหรับนกตบยุงยักษ์ ที่ออกมานั่งโชว์ให้ถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด สอบถามช่างภาพเจ้าถิ่น ก็ยืนยันว่า ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี
นกตบยุงยักษ์ เป็นนกที่มีลำตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มนกตบยุงที่พบในประเทศไทย ลักษณะที่ทำให้ดูโดดเด่น คือ กระจุกขนยาวสีน้ำตาล ที่งอกออกมาจากกระหม่อมเหนือรูหู ดูคล้ายใบหูขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นขึ้นมา ลำตัวส่วนใหญ่มีสีน้ำตาล มีลายจุดและลายบั้งสีเข้มสลับสีเนื้อหรือสีดำ ทำให้มีลายพรางที่ยอดเยี่ยม สามารถพรางตัวกับเปลือกไม้หรือพื้นดินที่มีใบไม้แห้งได้อย่างกลมกลืน มีปากสั้นแต่กว้างมาก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนกในกลุ่มนี้ ใช้สำหรับอ้าปากโฉบจับแมลงกลางอากาศ
โดยจะพบในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ประเทศอินเดีย เมียนมา ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไปจนถึงประเทศฟิลิปปินส์ มักอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ชายป่า และพื้นที่โล่งในป่า ตั้งแต่ที่ราบไปจนถึงความสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นนกหากินกลางคืน และช่วงพลบค่ำ พวกมันจะเริ่มออกหากินตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำ ไปจนถึงกลางคืน และพักผ่อนหลับนอนในเวลากลางวัน
ในเวลากลางวัน นกตบยุงยักษ์จะเกาะนิ่งตามกิ่งไม้ หรือหมอบนิ่งอยู่บนพื้นดินที่มีใบไม้แห้ง โดยทอดลำตัวไปตามความยาวของกิ่งไม้หรือพื้นผิว เพื่อให้ลวดลายขนพรางตัวกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทำให้สังเกตเห็นได้ยากมากเป็นนกกินแมลง อาหารหลักคือ แมลงกลางคืนขนาดใหญ่ เช่น ผีเสื้อกลางคืน และแมลงเม่า นกตบยุงษ์ จะล่าเหยื่อโดยการบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ