เมืองพัทยา รุดช่วยสุนัขจรจัด 30 ตัว ติดที่ร้าง 111 ไร่ หลังเจ้าของที่ดินล้อมรั้ว ตัดต้นไม้ ขาดอาหาร-ร่มเงา พาย้ายไปบ้านใหม่ดูแลระยะยาว
วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ผังเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลือสุนัขจรจัดจำนวนประมาณ 30 ตัว
ภายหลังพบว่าติดอยู่ภายในพื้นที่รกร้างของเอกชน เนื้อที่กว่า 111 ไร่ บริเวณเยื้องกับศาลจังหวัดพัทยา สภาพความเป็นอยู่เข้าขั้นวิกฤต ขาดแคลนอาหารและไม่มีร่มเงา เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและตาย
นายปรเมศวร์ เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการล้อมรั้วและตัดต้นไม้ ส่งผลให้สุนัขไม่สามารถออกมาหาอาหารได้ อีกทั้งยังไม่มีที่หลบแดดฝนอย่างเพียงพอ ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว
นายปรเมศวร์ กล่าวต่อว่า ภายหลังการลงพื้นที่และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปแนวทางการช่วยเหลือ โดยจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานกับเจ้าของที่ดิน เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10–15 วัน ในการวางแผนและจับสุนัขทั้งหมด
สำหรับวิธีการจับสุนัข เนื่องจากพื้นที่เป็นบริเวณโล่งกว้าง การใช้ยาสลบอาจไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่จึงเตรียมใช้วิธี “กางเต็นท์” และติดตั้ง “กรงดัก” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าหน้าที่และตัวสุนัข
ทั้งนี้ หลังการช่วยเหลือ สุนัขทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลต่อยังบ้านพักสุนัขของ “คุณอุ๊” ซึ่งมีพื้นที่กว่า 2 ไร่ และปัจจุบันดูแลสุนัขอยู่แล้วประมาณ 80 ตัว เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในระยะยาว