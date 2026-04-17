ภาคขนส่งอีสาน โอดรถบรรทุก 3 หมื่นคัน ลงทะเบียนไม่ได้ วอนรัฐช่วยค่าน้ำมันทุกกลุ่ม ลั่นเสียภาษีเหมือนกัน แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้

วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายกิตติศักดิ์ ประเทืองชัยศรี นายกสมาคมขนส่งภาคอีสาน เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐเปิดให้รถภาคขนส่งลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนและอิสระจำนวน 610 แห่ง มีรถบรรทุกสินค้ากว่า 5 หมื่นคัน แยกเป็นประเภทสินค้าเกษตร 60% วัสดุก่อสร้างและสินค้าโรงงานตามสัดส่วน ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ

ภาพรวมกลุ่มรถบรรทุกสินค้าไม่ประจำทาง หมวดทะเบียน 70 หรือป้ายเหลืองดำเนินการได้ตามปกติ แต่รถบรรทุกส่วนบุคคล หมวดทะเบียน 80 หรือป้ายพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 (ประมาณ 3 หมื่นคัน) ของจำนวนรถบรรทุกสินค้าทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประกอบกิจการของตนเองไม่ได้รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไป จึงติดในเงื่อนไขที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลต้องพิจารณาให้ความสำคัญกลุ่ม 80 ด้วย เขาก็เสียภาษีเหมือนกันแต่ไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ เพียงแต่เป็นคนละประเภทการประกอบกิจการขนส่งสินค้า เช่น ขนหิน ขนทรายไปส่งให้ลูกค้า ขากลับเปลี่ยนขนสินค้าประเภทอื่น เพื่อบริหารต้นทุนให้วิ่งแต่ละเที่ยวคุ้มกับค่าเชื้อเพลิง ซึ่งหน้างานก็รับจ้างเหมือนกัน

นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนผลกระทบราคาเชื้อเพลิงเริ่มผ่อนคลายขึ้นมาบ้าง แต่ราคาว่าจ้างก็ต้องว่ากันไปตามราคาน้ำมันดีเซลที่ยังผันผวนไม่นิ่ง ก่อนหน้านี้ปรับราคากันทุก 15 วัน ขณะนี้กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ปรับทุก 7 วัน โดยอ้างอิงตามราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท.

นายกิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า ฝากถึงรัฐบาลให้รีบเข้ามาดูแลในส่วนที่ตกหล่น ควรกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ดำเนินการซอฟต์โลนหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น ชาวสิบล้อจำนวนมากประกอบอาชีพเชิงเดี่ยวและหลายรายอยู่กับไฟแนนซ์ หนีกันไปไหนไม่ได้ ดิ้นรนหาเงินมาหมุนเวียน ถ้าหยุดวิ่งก็ขาดส่งโดนยึดรถ

นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ไปกองอยู่กับค่าน้ำมัน วิ่งไปก็แทบไม่เห็นกำไร ก่อนหน้านี้ก็ลำบากกันมากอยู่แล้ว หากสายป่านไม่ยาวก็ต้องล้มหายตายจากไปเรื่อยๆ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุดออกอะไร
2

อดีตภรรยา ก๊อต อธิป เผยถึง บุ๋ม ปนัดดา ยันส่งเสียลูกสาวทั้ง3 ค่าเทอม-คอนโด แม่แท้ๆจ่ายให้ลูก
3

สุดทน น้องอันดามัน ลูกสาว บุ๋ม ปนัดดา แฉเดือดหลายเรื่อง ก๊อต อธิป จี้ช่วยดูแลลูกตัวเองด้วย
4

ลงทะเบียน โซลาร์ภาคประชาชน ทำอย่างไรบ้าง มีเงื่อนไขอะไร
5

รวบแล้ว! แอดมินเพจ ‘Godd Dam’ ตร.ไซเบอร์คุมตัวเค้นสอบ ปมโพสต์ค่าน้ำชา 7 ล้าน
6

สาวสุดช้ำ สามีทหาร คบชู้รองผอ. จับได้คาโรงแรม ช็อกกว่าคือทั้งสองเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
7

เปิด มติครม. 27 ต.ค.2569 แต่งตั้ง-โยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง
8

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะแถลงยืนยันไม่มีเอี่ยว สามีรุกป่า กางหลักฐาน แฉสามีนอกใจ ขโมยเงิน
9

คราวนี้มาเป็นคลิป ไวรัลห้องเช่าแคบ เดือนละ 2,800 หญิงพามาดูของจริง ยันไม่คอนเทนต์ เข้าอยู่ 1 พ.ย.
10

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.69 ดีดแรงมากเลย ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้