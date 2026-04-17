ภาคขนส่งอีสาน โอดรถบรรทุก 3 หมื่นคัน ลงทะเบียนไม่ได้ วอนรัฐช่วยค่าน้ำมันทุกกลุ่ม ลั่นเสียภาษีเหมือนกัน แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้
วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายกิตติศักดิ์ ประเทืองชัยศรี นายกสมาคมขนส่งภาคอีสาน เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐเปิดให้รถภาคขนส่งลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนและอิสระจำนวน 610 แห่ง มีรถบรรทุกสินค้ากว่า 5 หมื่นคัน แยกเป็นประเภทสินค้าเกษตร 60% วัสดุก่อสร้างและสินค้าโรงงานตามสัดส่วน ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
ภาพรวมกลุ่มรถบรรทุกสินค้าไม่ประจำทาง หมวดทะเบียน 70 หรือป้ายเหลืองดำเนินการได้ตามปกติ แต่รถบรรทุกส่วนบุคคล หมวดทะเบียน 80 หรือป้ายพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 (ประมาณ 3 หมื่นคัน) ของจำนวนรถบรรทุกสินค้าทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประกอบกิจการของตนเองไม่ได้รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไป จึงติดในเงื่อนไขที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลต้องพิจารณาให้ความสำคัญกลุ่ม 80 ด้วย เขาก็เสียภาษีเหมือนกันแต่ไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ เพียงแต่เป็นคนละประเภทการประกอบกิจการขนส่งสินค้า เช่น ขนหิน ขนทรายไปส่งให้ลูกค้า ขากลับเปลี่ยนขนสินค้าประเภทอื่น เพื่อบริหารต้นทุนให้วิ่งแต่ละเที่ยวคุ้มกับค่าเชื้อเพลิง ซึ่งหน้างานก็รับจ้างเหมือนกัน
นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนผลกระทบราคาเชื้อเพลิงเริ่มผ่อนคลายขึ้นมาบ้าง แต่ราคาว่าจ้างก็ต้องว่ากันไปตามราคาน้ำมันดีเซลที่ยังผันผวนไม่นิ่ง ก่อนหน้านี้ปรับราคากันทุก 15 วัน ขณะนี้กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ปรับทุก 7 วัน โดยอ้างอิงตามราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท.
นายกิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า ฝากถึงรัฐบาลให้รีบเข้ามาดูแลในส่วนที่ตกหล่น ควรกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ดำเนินการซอฟต์โลนหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น ชาวสิบล้อจำนวนมากประกอบอาชีพเชิงเดี่ยวและหลายรายอยู่กับไฟแนนซ์ หนีกันไปไหนไม่ได้ ดิ้นรนหาเงินมาหมุนเวียน ถ้าหยุดวิ่งก็ขาดส่งโดนยึดรถ
นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ไปกองอยู่กับค่าน้ำมัน วิ่งไปก็แทบไม่เห็นกำไร ก่อนหน้านี้ก็ลำบากกันมากอยู่แล้ว หากสายป่านไม่ยาวก็ต้องล้มหายตายจากไปเรื่อยๆ