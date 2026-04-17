เปิดใจ น้องชาย เห็นภาพวงจรปิดถึงกับอึ้ง พระจูบกับพี่สาวหวานฉ่ำ สุดทนจุดประทัดไล่พ้นบ้าน เผยทำแบบนี้ไม่ใช่พระ แต่เป็นมารศาสนาแท้ๆ

วันที่ 17 เม.ย.2569 วันที่ 17 เม.ย. 2569 จากกรณีที่โซเชียลแชร์คลิปพฤติกรรมของพระรูปหนึ่งกับหญิงสาวรายหนึ่ง มีการนัวเนียกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงพฤติกรรมดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าพระรูปดังกล่าวมาจากวัดแห่งหนึ่งใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายบอย (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี เจ้าของคลิป เล่าด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองว่า พี่สาวผมรู้จักพระรูปนี้มานานแล้ว พระรูปนี้ เดินทางมาจากวัดชื่อดังแห่งหนึ่ง ในอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มาที่บ้านเพื่อรดน้ำสงกรานต์ แต่ผมสังเกตเห็นความสนิทสนมผิดปกติจากภาพในกล้อง จึงได้หันกล้องวงจรปิดเพื่อจับภาพดู กลับเห็นภาพพระจูบปากพี่สาวหวานฉ่ำ

ตนเองช็อกมาก จึงขับรถดิ่ง 60 กิโลเมตรจากบ้านแฟน เพื่อมาขับไล่พระรูปนี้ออกจากบ้าน ตอนนี้พระหนีไปแล้ว ตนเลยโพสต์คลิปเพื่อเป็นการเตือนภัย ทำแบบนี้ไม่ใช่พระ แต่เป็นมารศาสนาแท้ๆ หลังจากเกิดเหตุตนเองก็ได้นำประทัดมาจุดขับไล่ ทำให้พระรูปนี้ต้องเผ่นหนีกระเจิงไปที่อื่นทันที ตนเองรู้สึกสงสารพ่อแม่ เพราะกลัวจะถูกคนอื่นมองว่าพาพระมาทำแบบนี้ในบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ด้านพระครูรัตนะธรรมะนิวิทย์ เจ้าคณะอำเภอในพื้นที่ กล่าวอย่างเด็ดขาดว่า เหตุการณ์แบบนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง พระต้องรักษาศีล รักนวลสงวนตัวยิ่งกว่าสามัญชน ทำแบบนี้คือการทำลายพระศาสนา ควรสึกออกไปให้หมดเปลือก ถ้ายังฝืนอยู่ต่อก็คือมารศาสนาที่แท้จริง ทำลายศรัทธาประชาชน

เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่ง เรียกร้องให้ทางคณะสงฆ์เร่งดำเนินการตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผ้าเหลืองให้บริสุทธิ์ต่อไป

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