ตายด้วยสากกะเบือ! เจ้าของร้านตัดผมฮึดสู้ ลูกค้าหนุ่มควักมีดบุกร้าน หลังขอยืมเงิน 2 หมื่นไม่ได้ วิ่งหนีโดนวิ่งตาม ตัดสินใจสู้กลับ คว้าสากได้ทุบหัวไม่ยั้ง จนสิ้นใจคาที่
วันที่ 17 เม.ย.69 ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินทางเข้าตรวจสอบ หลังจากได้รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในร้านตัดผม ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ปากซอย 18 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านตัดผมชายหญิง ที่ด้านหลังร้านพบร่าง นายฐิติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี นอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้า โดยที่มือขวายังกำมีดปลายแหลมที่ใช้เป็นอาวุธเอาไว้แน่น ส่วนในร้านพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ นายจีราวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัดผม มีบาดแผลจากของมีคมตามร่างกายหลายแห่ง
จากการสอบถาม นายจีราวัฒน์ กล่าวว่า ผู้ตายเป็นลูกค้าที่ร้าน เข้ามาหาตนพร้อมกับขอยืมเงิน 2 หมื่นบาท ตนจึงบอกไปว่าไม่มี ผู้ตายก็พูดว่า จำเป็นต้องใช้เงิน จากนั้นก็ล้วงมีดออกมา ตนเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีไปหลังร้าน ผู้ตายก็วิ่งตามไป ด้วยความกลัวตาย ตนจึงสู้กลับ กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่สักพัก ระหว่างนั้นตนคว้าสากกะเบือเอาไว้ได้ แล้วตีเข้าที่ศีรษะของผู้ตายหลายครั้งจนแน่นิ่งไป ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งส่งศพไปชันสูตร ก่อนดำเนินการต่อไป