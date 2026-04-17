เชียงใหม่ เอาจริง จับ 2 ราย ลอบเผาข้างทาง อ.สะเมิง เตือนงดเผาที่โล่งทุกกรณี ผิดกฎหมาย เสี่ยงอุบัติเหตุ เพิ่มปัญหาฝุ่น PM2.5

วันที่ 17 เม.ย. 2569 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง อำเภอสะเมิง เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสะเมิงที่ 11 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สะเมิง ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบเผาในที่โล่งใกล้ทางสัญจร

จากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน 2 ราย โดยมีพฤติการณ์ยืนควบคุมกองไฟบริเวณข้างถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.สะเมิงใต้ และหมู่ที่ 1 ต.แม่สาบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐาน “เผา หรือกระทำการใด ๆ ภายในระยะ 500 เมตรจากทางเดินรถ อันอาจก่อให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อการจราจร” ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายได้รับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สะเมิง ได้ดำเนินการบันทึกการจับกุมและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อำเภอสะเมิงย้ำเตือนประชาชน งดการเผาในที่โล่งทุกกรณี โดยเฉพาะบริเวณใกล้เส้นทางคมนาคม ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุและซ้ำเติมสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่

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