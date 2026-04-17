นักท่องเที่ยวคึกคัก วันไหลบางแสน แห่มาเล่นน้ำสงกรานต์ จราจรถนนสุขุมวิทแน่นทั้ง 2 ฝั่ง
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 17 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ วันไหลบางแสน บริเวณถนนสุขุมวิททางลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี การจราจรบนถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งและทางลงหาดบางแสนเคลื่อนตัวได้ช้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มีการขับรถลงมาเล่นและเดินเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน โดยตามข้างทางร้านค้าได้ตั้งถังน้ำปืนฉีดน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนาน ทั้งสองฝั่ง
อีกทั้งยังถนนเส้นข้าวหลามทางลงหาดบางแสนการจราจรติดขัด เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มีการจอดรถและน้ำประแป้งและเต้นกันตามถนน กันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศมีวัยรุ่นและวัยกลางคนได้มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่บางแสนกันอย่างเนืองแน่น
บางกลุ่มก็มีการเดินถือปืนฉีดน้ำเล่นและเต้นไปตามถนนสร้างสีสันและความสนุกให้กับผู้ที่ขับรถผ่านมาต้องแวะสาดน้ำประแป้ง กันอย่างคึกคัก และสนุกสนานกันอย่างเต็มที่โดยวันนี้เป็นวันไหลบางแสนทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่อง