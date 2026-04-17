หนุ่มหายตัวไป 2 วัน กลายเป็นศพลอยในคลอง ญาติคาใจ รถเก๋งหายไปไหน ตร.เร่งสืบสวนคลายปริศนา

วันที่ 17 เม.ย.69 พ.ต.ท.ชาติชาย กาญจนภูษิต สารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองขาว จ.กาญจนบุรี รับแจ้งพบศพชายลอยอยู่ในคลองชลประทานสายท่าม่วง–สุพรรณบุรี หมู่ 1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุธ

ที่เกิดเหตุ พบศพลอยอยู่กลางคลอง เจ้าหน้าที่จึงใช้เชือกคล้องศพลากเข้าฝั่ง จากการตรวจสอบในตัวมีโทรศัพท์มือถือ กุญแจรถยนต์คล้องอยู่ที่หูกางเกงและกระเป๋าเงิน ทราบชื่อต่อมาคือ นายภูษิต (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ชาว ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

ต่อมา น.ส.สาวิณี อายุ 41 ปี ภรรยาของผู้เสียชีวิต พร้อมญาติ เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ โดยให้ข้อมูลว่า สามีทำงานเป็นช่างประจำห้างสรรพสินค้า สาขากาญจนบุรี ล่าสุดเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่ สามีกำลังจะเลิกงาน แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย

จึงออกตามหากันทั้งคืน กระทั่งตรวจสัญญาณจีพีเอสจากโทรศัพท์ พบพิกัดอยู่บริเวณซอย 5 ท่าล้อ ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ระเบียบ ก่อนสัญญาณจะหายไป โดยสามีบอกกับตนว่าจะไปหาเพื่อนแถวหมู่บ้านหนองปลวก และขับรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีดำ ทะเบียน กพ-9190 กาญจนบุรี ออกไป กระทั่งเสียชีวิตดังกล่าว

ประเด็นสำคัญที่ยังเป็นปริศนาคือรถของผู้เสียชีวิตหายไปไหน ขณะเดียวกันจุดพบศพอยู่ในคลองชลประทาน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ผู้เสียชีวิตอาจประสบอุบัติเหตุขับรถตกน้ำ หรืออาจมีเหตุอื่นเกี่ยวข้อง เนื่องจากระยะเวลาหายตัวไปนานกว่า 2 วันก่อนพบศพ

เบื้องต้นตำรวจ สภ.หนองขาว อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อหาความเชื่อมโยงก่อนเกิดเหตุ รวมถึงติดตามหารถยนต์คันดังกล่าว พร้อมส่งศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ก่อนดำเนินการต่อไป

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