พายุถล่มปราจีน ทำเสาไฟโค่น 24 ต้น ทำไฟดับเกือบทั้งเมือง เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซม เคลียร์ถนน เปิดการจราจร
วันที่ 18 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น 7 ต้น และเสาไฟฟ้าแรงต่ำ หักอีก 17 ต้น รวม 24 ต้น บริเวณแยกโคกหอม ช่วงทางลงสวนน้อมเกล้าฯ ริมถนนสายสุวรรณศร (33 สายเก่า) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี โดยเสาไฟฟ้าล้มทับผิวการจราจร 1 ช่อง และดึงรั้งระบบจ่ายไฟจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั่ว จ.ปราจีนบุรี
นายบัณฑิต ปานท้วม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี เปิดเผยว่า แรงลมพายุทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูง 20,000 โวลต์ หักโค่นกีดขวางการจราจรฝั่งขาเข้าตลาดเทศบาลตำบลกบินทร์ 1 ช่องทาง หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำรถเครนขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ เพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟอย่างเร่งด่วน
ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี (ปภ.จ.ปจ.) ระบุว่า นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีบล็อกไฟในจุดที่เสียหาย และบริหารจัดการระบบจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบได้เมื่อเวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเวลา 01.00 น. เจ้าหน้าที่ยังคงต้องปิดการจราจร 1 ช่องทาง เพื่อให้รถเครนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ซากเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่กีดขวางถนน โดยทาง ปภ.เขต 3 ได้สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างมาประจำจุด เพื่อให้ทำงานได้ต่อเนื่องตลอดคืน ทั้งนี้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว