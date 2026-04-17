ปิดฉากวันไหลเมืองจันท์ คลื่นคนขับหมื่น แห่มาเล่นสงกรานต์คึกคัก ทะลักเบียดลงถนนสายหลักสระแก้ว-จันทบุรี จนการจราจรอัมพาต
วันที่ 17 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ส่งท้าย ที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เปิดให้เล่นสาดน้ำในช่วงกลางคืน โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาสมทบกันอย่างคับคั่ง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของวันไหลเมืองจันท์
บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีประชาชนหลากหลายวัย ทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวและเด็กๆ พากันออกมาเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะสีสันของการเล่นน้ำกลางคืน คือขบวนรถกระบะที่ขนถังน้ำขึ้นท้ายรถ พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ เปิดเพลงสร้างจังหวะความมันส์ตลอดเส้นทางหน้าเทศบาลมะขามสายนอก ตั้งแต่บริเวณแยกโรงเรียนบ้านมะขามไปจนถึงสามแยกไฟแดงหลักจันท์ รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุด พบว่าปีนี้มีปริมาณนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากกว่าทุกปี จากภาพมุมสูงจะเห็นคลื่นมนุษย์และรถยนต์-รถจักรยานยนต์ เบียดเสียดเต็มพื้นที่ถนนสายนอกหน้าเทศบาล จนการจราจรกลายเป็นอัมพาต
นอกจากนี้ ความหนาแน่นของขบวนรถสาดน้ำและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าพุ่งสูงแตะหลักหมื่นคน ได้ส่งผลกระทบออกไปยังเส้นทางหลัก โดยเฉพาะบนถนนสาย 317 จันทบุรี-สระแก้ว ฝั่งขาเข้าเมือง ที่มีทั้งรถของประชาชนที่ตั้งใจมาเล่นน้ำและรถของผู้ที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ติดขัดหนาแน่นเป็นระยะทางยาวกว่า 3-4 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเล่นน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มะขาม ได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองอำเภอ และอาสากู้ภัยฯ ระดมสรรพกำลังตั้งจุดป้องกันอุบัติเหตุและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม โดยรอบบริเวณที่มีการเล่นน้ำ พร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อระบายรถในเส้นทางที่ติดขัดอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืน