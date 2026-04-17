งานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่พังไม่เป็นท่า โดนพายุกระหน่ำ เครื่องเสียงเวทีถล่ม เต็นท์ เวทีพัง ชาวบ้านต้องวิ่งหนีตาย
วันที่ 17 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ พบว่าทั้งลมและฝนรวมทั้งฟ้าร้องคำรามดุเดือด นานกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลทำให้พื้นที่ดินที่แห้งแล้งมานานจนต้นไม้เหี่ยวเฉา กลับมาชุ่มฉ่ำขึ้นมาทันตาเห็น ยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์
แต่ขณะที่อำเภอปราสาท เมื่อ 17.50 น.ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงกลางงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านเซ็ม ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ทำให้เวทีเครื่องเสียงขนาดใหญ่ถูกแรงลมพัดถล่มลงมา ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างแตกตื่นวิ่งหนีกันโกลาหล
โดยงานดังกล่าว เจ้าภาพได้จัดเลี้ยงโต๊ะจีนสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเลี้ยงรับรองแขกเหรื่อที่มารวมงาน ทั้งเวทีเครื่องสร้างความสนุกบันเทิง แต่กลับถูกพายุฤดูร้อนทำลายงานอย่างไม่คาดคิด ก่อนการแสดงบนเวทีจะเริ่ม ทำให้ผู้มาร่วมงานต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอลหม่าน โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ส่วนความเสียหายของเวทีเครื่องเสียงถูกลมและฝนพัดกระหน่ำจนเต็นท์เวทีและลำโพงล้มระเนระนาด โต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจาย ต่างสงสารและใจเจ้าภาพเป็นอย่างมาก