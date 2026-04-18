พายุถล่มขอนแก่นกลางดึก ผนังบ้านถล่มทับหญิงวัย 60 เสียชีวิตคาเตียง พ่อร่ำไห้เช้ามาเจอศพลูก เผย “ถ้ารู้ทันคงช่วยลูกได้”

วันที่ 18 เม.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิต ภายในบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านโนนไผ่ บ้านหนองหัววัว ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผนังบ้านที่เป็นปูนได้ล้มทับผู้เสียชีวิต ทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.กิ่งผกา อายุ 60 ปี สภาพถูกผนังปูนทับล่าง เสียชีวิตอยู่บริเวณใต้เตียงภายในห้องนอน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคม เต็กก่า จีเยี้ยงเกาะ นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากกำแพงบ้าน

จากการสอบถาม นายหมั่น อายุ 82 ปี บิดาผู้เสียชีวิต เล่าว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักพร้อมกับลมที่พัดแรง ตอนนั้นนอนอยู่ที่ชั้น 2 ของบ้าน ทีแรกคิดว่าฝนที่ลงมาจะทำให้มีน้ำเก็บในโอ่งเพื่อไว้ใช้ จนกระทั่งพายุฤดูร้อนสงบลงเข้านอนตามปกติเพราะตอนนั้นไฟฟ้าดับและมืด

กระทั่งเวลา 05.30 น. ตื่นนอนพร้อมได้เดินมาหาลูกสาวภายในห้อง พบร่างนอนเสียชีวิตบริเวณใต้เตียงมีผนังปูนทับเสียชีวิต คิดว่าเมื่อคืนลมของพายุฤดูร้อนที่พัดแรง ไม่คิดว่าจะทำให้ผนังบ้านพังลงมา จนทับลูกสาวของตนเสียชีวิตได้ หากเมื่อคืนตนออกมาเห็นแต่ทีแรกลูกสาวคงจะไม่เสียชีวิต และช่วยเหลือได้ทัน

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดั่งการให้อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ได้สำรวจความเสียหายโดยด่วน พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชที่ได้รับความเสียหาย

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนฉบับที่ 4 โดยภาคอีสานตอนบนจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 17-20 เม.ย.69 โดยเฉพาะวันที่ 19 เม.ย.69 ทั่วภาคอีสานตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ขอให้ประชาชนได้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น.

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