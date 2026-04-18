ลูกหลานวอนช่วยหา ปู่ฉะอ้อน วัย 96 ปี เดินเท้าออกจากบ้าน 3 กม. โบกซาเล้งลงท่ารถ ก่อนขึ้นรถทัวร์เข้า กทม. เผยลงรถที่หมอชิต ห่วงมีอาการหลงลืม
วันที่ 18 เม.ย.2569 นายอังชัน สำเร็จ เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพื่อขอให้ช่วยติดตามตัว นายฉะอ้อน สำเร็จ คุณปู่วัย 96 ปี ผู้เป็นพ่อที่มีอาการหลงลืม หลังหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจาก เมื่อช่วงสายวันที่ 17 เม.ย. นายอังชัน และครอบครัวออกไปตัดทุเรียนในสวนหลังบ้าน ส่วนคุณปู่ฉะอ้อน อยู่บ้านเพียงลำพัง เมื่อกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าคุณปู่หายตัวไป ครอบครัวพยายามออกตามหาตลอดทั้งวันและคืนแต่ไม่พบ
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 18 เม.ย. ญาติตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากร้านค้าบริเวณริมถนนสายเขาชะเมา – บ้านนา (ต.บ้านนา อ.แกลง) พบภาพคุณปู่เดินเท้าห่างจากบ้านมาไกลกว่า 3 กิโลเมตร
โดยวงจรปิดเผยพบคุณปู่ โบกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของชาวบ้านให้ช่วยไปส่งที่ท่ารถโดยสาร สายแกลง – หมอชิต (กทม.)
โดยพนักงานขายตั๋วยืนยันว่า คุณปู่ซื้อตั๋วเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และลงรถที่สถานีขนส่งหมอชิตเมื่อวานนี้(17 เม.ย.) โดยไม่ทราบว่าเดินทางไปที่ใดต่อ
สำหรับ นายฉะอ้อน สำเร็จ อายุ 96 ปี คุณปู่ มีอาการหลงลืม มีทรัพย์สินติดตัวเป็นเงินสดประมาณ 1,000 บาท ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ล่าสุดทราบว่า ได้มาลงรถที่สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ
หากผู้ใดพบเห็นุบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคุณปู่ฉะอ้อน โปรดนำส่งสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อลูกชาย (นายอังชัน) โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 081-895-0153 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางครอบครัวพร้อมเดินทางไปรับตัวกลับบ้านทันที