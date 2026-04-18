ลูกหลานวอนช่วยหา ปู่ฉะอ้อน วัย 96 ปี เดินเท้าออกจากบ้าน 3 กม. โบกซาเล้งลงท่ารถ ก่อนขึ้นรถทัวร์เข้า กทม. เผยลงรถที่หมอชิต ห่วงมีอาการหลงลืม

วันที่ 18 เม.ย.2569 นายอังชัน สำเร็จ เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพื่อขอให้ช่วยติดตามตัว นายฉะอ้อน สำเร็จ คุณปู่วัย 96 ปี ผู้เป็นพ่อที่มีอาการหลงลืม หลังหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจาก เมื่อ​ช่วงสายวันที่ 17 เม.ย. นายอังชัน และครอบครัวออกไปตัดทุเรียนในสวนหลังบ้าน ส่วนคุณปู่ฉะอ้อน อยู่บ้านเพียงลำพัง เมื่อกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าคุณปู่หายตัวไป ครอบครัวพยายามออกตามหาตลอดทั้งวันและคืนแต่ไม่พบ

เมื่อช่วง​เช้า วันที่ 18 เม.ย. ญาติตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากร้านค้าบริเวณริมถนนสายเขาชะเมา – บ้านนา (ต.บ้านนา อ.แกลง) พบภาพคุณปู่เดินเท้าห่างจากบ้านมาไกลกว่า 3 กิโลเมตร

โดยวงจรปิดเผยพบคุณปู่ โบกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของชาวบ้านให้ช่วยไปส่งที่ท่ารถโดยสาร สายแกลง – หมอชิต (กทม.)

โดยพนักงานขายตั๋วยืนยันว่า คุณปู่ซื้อตั๋วเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และลงรถที่สถานีขนส่งหมอชิตเมื่อวานนี้(17 เม.ย.) โดยไม่ทราบว่าเดินทางไปที่ใดต่อ

ปู่ฉะอ้อน

ปู่ฉะอ้อน วัย 96 ปี

สำหรับ นายฉะอ้อน สำเร็จ อายุ 96 ปี คุณปู่ มีอาการหลงลืม มี​ทรัพย์สินติดตัวเป็นเงินสดประมาณ 1,000 บาท ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ล่าสุดทราบว่า ได้มาลงรถที่สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ

หากผู้ใดพบเห็นุบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคุณปู่ฉะอ้อน โปรดนำส่งสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อลูกชาย (นายอังชัน) โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 081-895-0153 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางครอบครัวพร้อมเดินทางไปรับตัวกลับบ้านทันที

ปู่ฉะอ้อน

ปู่ฉะอ้อน โบกซาเล้ง ลงท่ารถ ก่อนขึ้นรถทัวร์ เข้า กทม.

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