พายุฤดูร้อนซัดถล่ม หลังคาชานชาลาสถานีโคราชเละทั้งแถบ การรถไฟเร่งซ่อมแซม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
การรถไฟฯ เร่งแก้ไขเหตุพายุฤดูร้อนพัดหลังคาชานชาลาสถานีนครราชสีมาเสียหาย ยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่งผลให้หลังคาคลุมชานชาลารางที่ 2–3 ภายในย่านสถานีนครราชสีมา ได้รับความเสียหาย ความยาวประมาณ 70 เมตร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่ทันที เพื่อควบคุมสถานการณ์และเร่งแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงทางอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพทางและโครงสร้างโดยรอบอย่างละเอียด เพื่อประเมินผล กระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้เหตุดังกล่าวไม่กระทบต่อการเดินขบวนรถ
การรถไฟฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุคลากร พร้อมเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป
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