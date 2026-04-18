เรือลักลอบขนของสดหนีภาษี จมทะเลตราด ทิ้งซากเน่ากว่า 2 ตัน เหม็นคลุ้งเป็นวงกว้าง 10 กม. เดือดร้อน 5 หมู่บ้าน-รพ. ศรชล.ตราด ประสาน เรือ แอร์โบต เร่งเก็บซาก

วันที่ 18 เม.ย.2569 นาวาเอก วุฒิฉัตร ราชรัตนารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (รอง ผอ.ศรชล.จ.ตราด) รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ว่า มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างยาวกว่า 10 กิโลเมตร ลามกระทบพื้นที่ตำบลคลองใหญ่รวมกว่า 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 8 และหมู่ 9 สร้างความเดือดร้อนต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างหนัก รวมถึงโรงพยาบาลคลองใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 2 ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นดังกล่าว

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบซากไก่ ปลา และอาหารสดจำนวนมากลอยมาติดตามแนวริมตลิ่งและชายฝั่ง ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ น้ำทะเลมีสภาพขุ่นและเน่าเสีย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยกลิ่นรุนแรง สร้างความกังวลด้านสุขอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ผลการสืบสวนพบว่า ซากของสดทั้งหมดมีต้นตอมาจากเรือประมงพื้นบ้านลำหนึ่งที่อับปางอยู่บริเวณชายฝั่งอำเภอคลองใหญ่ โดยเชื่อว่าเรือลำดังกล่าวใช้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเพื่อส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน

แต่เมื่อพบการลาดตระเวนเข้มงวดของหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ศรชล.จังหวัดตราด และ ศรชล.ภาค 1 ผู้ควบคุมเรือจึงเร่งหลบหนี ก่อนเสียหลักพุ่งชนโขดหิน ทำให้ท้องเรือแตกและจมลงกลางทะเล

เรือลักลอบขนของสดหนีภาษี

เรือลักลอบขนของสดหนีภาษี จมทะเลตราด ทิ้งซากเน่ากว่า 2 ตัน เหม็นคลุ้งเป็นวงกว้าง 10 กม.

เบื้องต้นคาดว่า ภายในเรือบรรทุกอาหารสดทั้งไก่ ปลา และหมู รวมปริมาณมากกว่า 2 ตัน หลังเกิดเหตุไม่มีการเข้ามาเก็บกู้ ทำให้ของสดเน่าเสียและลอยเข้าสู่ชายฝั่งจนเกิดมลภาวะรุนแรง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวเจ้าของเรือมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเรือ Airboat (แอร์โบต) เพื่อเร่งเข้าเก็บซากและฟื้นฟูสภาพพื้นที่โดยเร็ว

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