ฉุนเมียซื้อกุ้ง 20 บาทไม่ได้ ผัวควงบีบีกัน-มีดคู่ บุกขู่แม่ค้ากลางตลาด อ้างแค่จะไปถามทำไมไม่ขาย สุดท้ายเกมตรวจฉี่เจอสีม่วง

วันที่ 18 เมษายน 2569 ร.ต.อ.วีระยุทธ ภาธี รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรสงคราม รับแจ้งเหตุระทึกขวัญกลางตลาดแม่กลอง เมื่อมีคนร้ายถืออาวุธปืนบุกข่มขู่พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเล สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดสายตรวจจึงรีบลงพื้นที่ตรวจสอบ พบนายเจนณรงค์ หรือ “เจต” อายุ 34 ปี กำลังพยายามขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีเทาดำ เพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงเข้าสกัดจับและควบคุมตัวไว้ได้ท่ามกลางความชุลมุน ตรวจสอบภายในตัวและรถพบอาวุธปืนบีบีกัน 1 กระบอก และมีดยาวประมาณ 1 ฟุต อีกจำนวน 2 เล่ม

พ่อค้าแม่ค้าขายกุ้งผู้เสียหาย เล่าเหตุการณ์ด้วยความตกใจว่า เมื่อช่วงวันก่อนเวลาประมาณ 04.00 น. ภรรยาของนายเจนณรงค์ได้มาขอซื้อกุ้งในราคา 20 บาท ซึ่งขณะนั้นทางร้านเพิ่งเปิดและยังไม่มีใครมาซื้อของเลย (ยังไม่มีการประเดิมร้าน) ตามความเชื่อของพ่อค้าแม่ค้าจะถือเรื่องการประเดิมเป็นอย่างมาก ตนบอกเขาดีๆ ว่าร้านเพิ่งเปิด ยังไม่มีใครประเดิมเลย ถ้าซื้อสักครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลเราขายให้แน่นอน

แต่กุ้ง 20 บาทคนแรกเราขอเถอะ ซึ่งเราก็รู้จักกับแม่เขา ไม่ได้มีการด่าทอหรือทะเลาะกันเลยในตอนนั้น แต่ นายเจนณรงค์ กลับไม่พอใจและเดินทางมาข่มขู่ถึง 2 รอบ โดยรอบแรกมาเมื่อวานนี้ และวันนี้ (18 เม.ย.) กลับมาอีกครั้งพร้อมอาวุธปืน บุกเข้าไปกระชากคอและจ่อปืนข่มขู่ถามว่า “จะเอายังไง” จนต้องรีบแจ้งตำรวจ

จากการสอบสวนเบื้องต้น นายเจนณรงค์ ผู้ต้องหา ให้การภาคเสธโดยอ้างว่า ไม่ได้ตั้งใจไปข่มขู่ เพียงแต่จะไปซื้อกุ้งและสอบถามว่าทำไมถึงไม่ขายให้ภรรยาตนเอง ส่วนอาวุธปืนบีบีกันที่พกไปนั้น อ้างว่าพกติดตัวเพื่อจะนำไปหาร้านซื้อลูกกระสุนปืนพอดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ผลปรากฏว่าเป็นบวก โดย นายเจนณรงค์ ยอมรับว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาเมื่อ 4-5 วันก่อน

ร.ต.อ.วีระยุทธ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนบีบีกัน แต่เนื่องจากมีการนำไปใช้ข่มขู่จนทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวและเป็นอันตรายต่อจิตใจ ประกอบกับพบอาวุธมีดและสารเสพติดในร่างกาย

เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และ ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ และ พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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