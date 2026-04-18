กระบี่ ลานเทปาล์ม อ่วมรัฐบังคับซื้อแพงเกินจริง วอน ‘ศุภจี’ ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออก ลั่นแบกภาระขาดทุนไม่ไหว ชี้กรมการค้าภายในกำลังหาแพะรับบาป
วันที่ 18 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.กระบี่ รายงานว่า จากมาตรการการควบคุมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นนโยบายมาตรการบังคับใช้ในการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังต่างประเทศ โดยกรมการค้าภายในมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการอุ้มราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง โดยออกประกาศเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ระยะเวลา 1 ปีเต็ม
เนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้ภาครัฐต้องกักตุนน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมน้ำมันดีเซล ชนิด B5-B10 และB20 เพิ่ม จนเกิดความโกลาหลในการซื้อขายจริงตามท้องตลาด ทำให้ราคาซื้อจริงก่อนประกาศ จาก 8.7-9 บาท ต่อกิโลกรัม ดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันราคาอยู่ที่ 6.7 บาท และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการวิงวอนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ทบทวนและประกาศให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวด้วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการลานเท และชาวสวนปาล์มอย่างหนัก
ที่ลานเทปาล์มใน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นายพิษณุ สุรัสวดี ประธานชมรมผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ กล่าวถึงมาตรการดังกล่าวว่า กรมการค้าภายในได้ออกมาตราการบังคับซื้อปาล์มน้ำมันจากชาวสวนกิโลกรัมละ 7.9 บาท โดยอ้างว่าโรงงานสังกัดและลานเทที่รับซื้อตามชุมชน กดราคาเกษตรกร
นายพิษณุ กล่าวต่อว่า ขอชี้แจงราคา CPO เป็นตัวตั้งและคูณด้วย 18% ราคา CPO จะอยู่ที่ 39-40.25 จะทำให้ราปัจจุบันต้องอยู่ที่ 6.8-7.10 บาท แต่กรมการค้าภายในบังคับให้ผู้ประกอบการซื้อในราคา 7.90 บาท ซึ่งเป็นราคาแพงเกินจริง ทางผู้ประกอบการภาคเอกชนไม่สามารถซื้อในราคานี้ได้
นายพิษณุ กล่าวอีกว่า ตัวแปรที่สำคัญต้องไปดูที่โรงกลั่น (Refinery) ซึ่งเป็นคนกำหนดราคา CPO ถ้าจะให้รับซื้อในราคา 7.90 บาท CPO ต้องอยู่ที่ 44-45 ต่อกิโลกรัม ทางกรมการค้าภายในกำลังหาแพะรับบาปในการออกมาตราการในครั้งนี้ โดยโยนความผิดไปให้ลานเทและโรงงานสกัด
นายพิษณุ กล่าวต่อว่า ขอฝากไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ทบทวนพิจจาราณายกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกปาล์มน้ำมันระยะเวลา 1 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ตั้งแต่โรงงานสกัด ลานเทรับซื้อ และชาวสวนปาล์ม
“ถ้ายังสถานการณ์โดนบีบบังคับจากภาครัฐต่อไป ผู้ประกอบการลานเทในพื้นที่ จ.กระบี่ และภาคใต้ จะพิจารณางดรับซื้อปาล์มน้ำมันเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย หลังจากถูกบังคับให้ซื้อในราคา 7.90 บาทต่อกิโลกรัม แต่ผู้ประกอบการนำไปขายได้แค่ 7.10 บาท ส่งผลให้แบกภาระขาดทุนไม่ไหว” นายพิษณุ กล่าว