พายุฤดูร้อนมาตามนัด เพชรบูรณ์โดนหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขาค้อ พายุลูกเห็บถล่มจนขาวโพลน แปลงกะหล่ำปลีได้รับผลกระทบหนัก

ช่วงบ่ายของวันที่ 18 เมษายน 2569 ได้เกิดเหตุลมพายุฝนตกหนักในหลายพื้นที่จังหวัดเพชรบูณณ์ โดยเฉพาะอำเภอเมือง หล่มสัก หล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ โดยเฉพาะบริเวณอ่างรัตนัย ต.เขาค้อ ได้มีพายุลูกเห็บตกหนักนานกว่า 20 นาที ส่งผลให้พื้นดินขาวโพลนไปด้วยก้อนลูกเห็บ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

นายบดินทร แก้วใหญ่ ให้ข้อมูลว่าก่อนฝนตกมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวตั้งแต่ช่วงสายๆ ที่ผ่านมาจนกระทั่งเที่ยงเริ่มมีเมฆครึ้มและลมพัดแต่ไม่ค่อยรุนแรง สักพักฝนได้ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับลูกเห็บจำนวนมาก โดยนานกว่า 20 นาที จนพื้นขาวโพลนไปด้วยลูกเห็บ

ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะแปลงกะหล่ำปลีที่ราคาถูกอยู่แล้วมาถูกลูกเห็บตกใส่จนเสียหายอาจจะทำให้แทบจะไม่สามารถเก็บได้เลย

ทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ ได้แจ้งพยาการณ์อากาศ ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดของประเทศไทย ที่จะเกิดฝนตกหนักและอาจเกิดพายุฤดูร้อนจึงแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เตรียมตัวรับสถานการณ์พร้อมติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ยังมีความแปรปรวนสูง

ด้านนายธงชัย เสนาะศรีตระกูลหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงบ่ายของวันนี้พบว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ อ.เขาค้อ อ.หล่มเก่า และในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ส่งผลให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดับหรือควบคุมได้ ได้ถูกพายุฝนในครั้งนี้ช่วยดับไฟให้และคาดว่าจะสร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่และลดการเกิดไฟป่าได้ในระดับหนึ่ง

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