เปิดด่านสระแก้ว ลุยผลักดันแรงงานเถื่อนชาวเขมร 106 คน กลับประเทศ หลังลักลอบเข้าไทย เจ้าหน้าที่กัมพูชามารับตัวกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา
วันที่ 18 เม.ย. 2569 ที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา หน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.1201 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเปิดด่านเพื่อผลักดันแรงงานชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 106 คน กลับประเทศ แบ่งเป็นชาย 64 คน หญิง 25 คน และผู้ติดตาม 17 คน โดยทั้งหมดถูกจับกุมในข้อหาเข้ามาพำนักอาศัยในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศกัมพูชา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมารับตัวบุคคลทั้งหมดบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด