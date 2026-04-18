จับแล้ว แก๊งโจ๋อุดรฯ ทะเลาะเจ้าถิ่น ปาขวดพลาดโดน นศ.สาว สาหัส กะโหลกร้าว คอตกสารภาพเสียใจ ไม่ได้ตั้งใจ ฝากขอโทษผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ น.ส.ยิ่น อายุ 21 ปี นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ มาขายแป้งช่วยเพื่อนและเล่นสงกรานต์ที่สามแยกตะวันแดง ฝั่งถนนวัฒนานุวงศ์ เขตเทศบาลนครอุดรธานี แต่เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกัน และขว้างปาขวดเบียร์ใส่กัน พลาดไปโดนใบหน้า น.ส.ยิ่น จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ฟันหัก 3 ซี่ กรามเคลื่อน กะโหลกร้าว สมองบวม มีเลือดออกในสมอง
เหตุเกิดเวลา 00.37 น. วันที่ 15 เม.ย. 2569 แม่ น.ส.ยิ่น เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงร้องสื่อมวลชนเพื่อให้ตำรวจจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ขวางปาขวดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาวันที่ 17 เม.ย. 2569 นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และกำชับตำรวจให้ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ และจะดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 2569 ที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.ต.ภคพล พลภักดี พ.ต.ต.บรรเทิง ทัพโยธา สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี ร่วมกันแถลงจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุขว้างปาขวดเบียร์ใส่คู่อริ แล้วขวดพลาดไปโดน น.ส.ยิ่น บาดเจ็บสาหัส
ประกอบด้วย นายเฟีย อายุ 27 ปี นายเวฟ อายุ 23 ปี นายไปร์ อายุ 21 ปี นายฟิล์ม อายุ 19 ปี และนายสตางค์ อายุ 20 ปี ชาว จ.อุดรธานี โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมา 2 คัน รวมประมาณ 13 คน มาจอดหน้าร้านเสริมสวย ตรงข้ามกับสามแยกตะวันแดง ขณะที่คู่อริเจ้าถิ่นตั้งเต็นท์เล่นน้ำอยู่ฝั่งตรงข้ามติดกับตะวันแดง มีประมาณ 10 คน
ต่อมาทั้งสองกลุ่มเกิดการเขม่นกัน กลุ่มเจ้าถิ่นได้เดินมากลางถนนและยืนกอดอกมองหน้า จึงเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยตะลุมบอนกัน จากนั้นนายดิวและนายเฟียได้ขวางปาขวดเบียร์ไปที่เต็นท์เจ้าถิ่น แต่โดน น.ส.ยิ่น บบาดเจ็บสาหัส
นายเวฟ อายุ 23 ปี กลุ่มผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า พวกตนมาจอดเล่นน้ำไม่นาน กลุ่มเจ้าถิ่นซึ่งเล่นน้ำอยู่ตรงกันข้ามไม่พอใจ ได้ข้ามถนนมาเต้นในลักษณะหาเรื่อง และยืนกอดอกมองดูหน้าพวกตน จากนั้นก็มีเหตุทะเลาะวิวาท วิ่งไล่ชกต่อยกันกลางถนน
นายเวฟ กล่าวอีกว่า นายดิว เพื่อนอีกคนที่ยังไม่มามอบตัว ได้ขว้างขวดเบียร์เข้าไปในเต็นท์คู่อริ 1 ขวด และนายเฟียได้ขว้างตามไปอีก 1 ขวด ส่วนเจ้าถิ่นขว้างกลับมา 1 ขวด นายดิวก็ปากลับอีก 1 ขวด หลังจากนั้นพวกตนก็พากันกลับบ้าน โดยไม่รู้มาก่อนว่ามีคนโดนลูกหลงและบาดเจ็บสาหัส
ด้านนายเฟีย กล่าวด้วยความสำนึกผิดว่า ไม่คิดว่าจะขว้างขวดเบียร์ไปโดนใคร แต่พอทราบว่ามีคนโดนลูกหลงจากเหตุที่พวกตนทะเลาะกัน จนบาดเจ็บสาหัส ก็รู้สึกเสียใจ ตนไม่ได้ตั้งใจให้บาดเจ็บ อยากฝากขอโทษผู้บาดเจ็บด้วย ต่อไปจะไม่ทำอีกแล้ว
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายเฟียและนายดิวที่เป็นผู้ขว้างปาขวดเบียร์ “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส”
ส่วนที่เหลือแจ้งข้อหา “ร่วมกันทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ” ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่ยังไม่มามอบตัว ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่ออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป