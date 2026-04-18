หญิงหนีตายกลางดึก อดีตผัวชักปืนออกมาขู่ฆ่า หลังตบดีในงานหมู่บ้าน ชกหน้า กัดแก้มอย่างโหด เผยเลิกกันมาเป็นปียังตามหึงไม่เลิก
วันที่ 18 เม.ย.69 น.ส.เหมียว (นามสมมติ) อายุ 39 ปี ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว หลังถูก นายแมว (นามสมมติ) อายุ 45 ปี อดีตสามีซึ่งเลิกกันมากว่า 1 ปีตามมาทำร้ายร่างกาย ขณะไปร่วมงานบุญแห่พระวันสงกรานต์ พร้อมทั้งถูกข่มขู่จะนำปืนมายิง ทำให้ตนต้องหนีตายกลางดึก
น.ส.เหมียว เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ตนขี่รถจยย.ไปร่วมงานในหมู่บ้าน ภายในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จากนั้นเวลาประมาณ 20.00 น. กำลังจะกลับ ก็พบว่า นายแมว มาเก็บกุญแจรถเอาไว้ไม่ให้กลับ ทำให้เกิดการยื้อแย่งกัน ก่อนที่ นายแมว จะใช้กระป๋องสเปรย์ฉีดใส่ตาตนจนมองไม่เห็น แล้วเข้ามาชกต่อยรวมทั้งกัดแก้มจนได้รับบาดเจ็บ ต่อมา นายแมว ก็ข่มขู่ว่า จะกลับไปเอาปืนมายิงให้ตาย ทำให้ตนต้องหนีตายกลางดึก และรีบชวนพี่สาวไปแจ้งความที่ สภ.พิมาย
ซึ่ง พ.ต.ต.อรรถพล ถึกพะเนา สารวัตร (สอบสวน) สภ.พิมาย ได้รับแจ้งความเอาไว้ พร้อมกับแนะนำให้ น.ส.เหมียว ไปรับการรักษาที่ รพ.พิมาย เมื่ออาการดีขึ้น จะนัดสอบปากคำอีกทีในวันที่ 20 เม.ย. เวลา 09.00 น.
สำหรับตนกับ นายแมว อยู่กินกันมากว่า 20 ปี และมักจะก่อเหตุทะเลาะทุบตีกันเป็นประจำ กระทั่งตนทนไม่ไหว ขอเลิกรากลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ได้เป็นเวลา 1 ปีเศษ แต่ นายแมว ก็ตามง้อคืนดี และตามหึงหวง เกรงว่าตนจะไปมีคนใหม่ หลายครั้งจะนำอาวุธปืนมาข่มขู่
หลังจากแจ้งความไป ตำรวจก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของ นายแมว โดย นายแมว ปฏิเสธว่าไม่มีปืนตามถูกกล่าวหา อีกทั้งตำรวจก็ค้นหาปืนไม่เจอ จึงยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไร และให้ทั้งคู่ไปพูดคุยปรับความเข้าใจกันก่อน ส่วนตำรวจก็ได้รวบรวมพยายามหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ พมจ.นครราชสีมา ได้พาตัว น.ส.เหมียว มาขอคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา คุ้มครองแล้ว เมื่อวานนี้ เพื่อไม่ให้ นายแมว เข้าใกล้น.ส.เหมียว และครอบครัว ในระยะ 100 เมตร แต่ น.ส.เหมียว ยังรู้สึกหวาดกลัว เพราะ นายแมว อาจจะอาศัยโอกาสช่วงที่ยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี ลอบมาดักทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้