สุดสลด รถกระบะแหกโค้ง หงายท้องล้อชี้ฟ้า เสียชีวิต 5 ศพ เจ็บระนาว 14 ราย คาดขับขี่มาด้วยความเร็วในช่วงทางโค้ง ประกอบกับสภาพถนนและทัศนวิสัยที่ย่ำแย่

เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 18 เม.ย.2569 ศูนย์วิทยุนครน่าน 191 รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณทางโค้งห้วยเย็น บ้านนาแล หมู่ 8 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปัว จ.น่าน จัดกำลังตำรวจสายตรวจจราจร และชุดปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า พบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 ราย และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 5 ราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เทศบาลตำบลปัว และเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พร้อมนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอย่างเร่งด่วน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วในช่วงทางโค้ง ประกอบกับสภาพถนนและทัศนวิสัย อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อย และการจราจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

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