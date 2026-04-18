ผัวเมียกลับจากงานเลี้ยงแทบช็อก ทองคำแท่ง 35 บาท มูลค่ากว่า 2.5 ล้านหายไป เปิดวงจรปิดพิรุธหนัก คนร้ายรู้ได้ยังไง แทบไม่เสียเวลาค้น ตร.เร่งล่าตัว เชื่อใช้ทะเบียนปลอมมาก่อเหตุ
วันที่ 18 เม.ย.69 มีผู้เสียหายรายหนึ่ง โพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังถูกคนร้ายงัดบ้านขโมยทองคำแท่งไป 35 บาท ซึ่งหายมีใครมีข้อมูลหรือเบาะแสคนร้าย จนนำไปสู่การจับกุมจะให้รางวัล 50,000 บาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลา 20.59 น. ที่ซอยนกเขาสะพานปลา
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปพบกับ นายธนโชติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ผู้เสียชีวิต และเป็นเจ้าของกิจการอู่ต่อรถกระบะดัมพ์ ในพื้นที่ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยระบุว่า คืนเกิดเหตุตนพร้อมภรรยาไปรับประทานอาหารค่ำและฉลองวันเกิดให้กับแม่ โดยมีญาติๆ และคนรู้จักประมาณ 10 คน ร่วมดื่มกิน กระทั่งกลับเข้าบ้านจึงพบว่าประตูบ้านถูกงัด และมีทรัพย์สินเป็นทองแท่งหนักรวม 35 บาท มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท พระเลี่ยมทองและไม่เลี่ยมทองอีกจำนวนหนึ่ง หายไปจากห้องนอนชั้นสอง
โดยกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ คนร้ายขับรถมาจอดหน้าบ้าน แล้วงัดกุญแจประตูรั้วเดินเข้ามาในบ้าน ซึ่งคนร้ายแต่งตัวมิดชิด ก่อนใช้ชะแลงเหล็กงัดกุญแจที่ประตูเข้าไปภายในตัวบ้าน จากนั้นก็เดินตรงดิ่งขึ้นบันไดไปที่ชั้น 2 ทันที ซึ่งข้างบนมีห้องนอน 2 ห้อง คนร้ายใช้ชะแลงงัดประตูห้องนอนห้องที่ 2 หลังจากนั้นก็เปิดลิ้นชักตู้สีดำข้างเตียงกวาดทรัพย์สินดังกล่าวใส่กระเป๋าเครื่องสำอางของภรรยา เดินลงบันไดและออกจากบ้านทันที
นายธนโชติ กล่าวต่อว่า ที่น่าสังเกตคือ คนร้ายสามารถรู้จุดที่เก็บทรัพย์สินได้อย่างแม่นยำ ว่าอยู่ห้องใด ตรงจุดไหน หลังจากทราบเหตุในคืนนั้น ก็ได้ติดตามตัวลูกน้องที่ทำงานในอู่รถดัมพ์มาซักถามทุกคน และทุกคนมีพยานยืนยันที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุได้
ด้าน พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ ฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่หาข่าว กระทั่งพบว่า คนร้ายใช้รถกระบะฟอร์ด สีดำ หมายเลขทะเบียน กฮ 7747 กรุงเทพมหานคร และขับหลบหนีออกจากพื้นที่ไป
กระทั่งวันที่ 13 เม.ย. ตำรวจทราบเบาะแสรถป้ายทะเบียนดังกล่าว ไปอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จึงขอหมายค้นศาลเข้าตรวจค้น ก็พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ที่บ้านเป้าหมาย ซึ่งตรงกับรถที่คนร้ายใช้ แต่เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นคนละคันกัน แม้จะเหมือนกันทุกอย่าง แต่ก็มีตำหนิหลายจุดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงเชื่อว่าคนร้ายจะสวมทะเบียนรถคันดังกล่าวไปก่อเหตุ
พร้อมประชาสัมพันธ์ว่า หากใครเคยพบเห็นรถกระบะฟอร์ด ตอนครึ่ง สีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม ลักษณะรูปพรรณรถตามภาพ ขับขี่ในอำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี หรือแถบตำบลปากจั่น ตามแนวชายแดน จ.ระนอง ทั้งหมด ไม่ว่าจะติดป้ายทะเบียน (ทะเบียนอะไรก็ได้เนื่องจากผู้ต้องหาติดทะเบียนปลอม) หรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ได้ หรือเคยเห็นว่าผู้ใดข้างเคียงท่านเคยใช้รถรุ่นดังกล่าว สามารถเข้ามาแจ้งได้ที่ สภ.เมืองระนอง หรือโทรมาให้เบาะแสที่ 090-9475989 เป็นเบอร์เฉพาะกิจสำหรับเรื่องนี้