สดร.ชวนคนไทยชมปรากฏการณ์ ดาวเคราะห์ชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 19-23 เม.ย. ดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทยช่วงเช้ามืด
วันที่ 18 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ถึงการเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวกันในช่วงสัปดาห์นี้
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (19 เม.ย.) เป็นต้นไปในช่วงเช้ามืด จะเกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” ซึ่งจะมีดาวเคราะห์ 3 ดวง ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพุธ และดาวเสาร์ ปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก โดยมีจังหวะการเข้าใกล้กันที่น่าสนใจดังนี้
วันที่ 20 เม.ย. ดาวอังคารจะปรากฏใกล้ดาวเสาร์มากที่สุด ด้วยระยะห่างเชิงมุมเพียง 1.2 องศา ในขณะที่ดาวพุธก็จะปรากฏใกล้ดาวเสาร์มากที่สุดเช่นกัน ที่ระยะห่างเชิงมุม 0.5 องศา, วันที่ 21 เม.ย. ดาวอังคารจะขยับมาปรากฏใกล้ดาวพุธมากที่สุด ด้วยระยะห่างเชิงมุมเพียง 1.7 องศา
ประชาชนที่สนใจสามารถสังเกตดาวเคราะห์ทั้ง 3 ดวงที่ปรากฏใกล้กันนี้ได้ต่อเนื่องตลอด 5 วัน (จนถึงวันที่ 23 เม.ย.) โดยเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า
นายศุภฤกษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม หมายถึง การที่ดาวเคราะห์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป ปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าที่ระยะห่างเชิงมุม 1-5 องศา หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นดาวห่างกันประมาณ 1 นิ้วก้อย (เทียบจากการใช้มือเหยียดสุดแขนขึ้นบนฟ้า ระยะ 1 องศา จะห่างกันประมาณ 1 นิ้วก้อย) ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าไปเรื่อยๆ ตามวงโคจร
อย่างไรก็ตาม แม้เราจะเห็นดาวเคราะห์หลายดวงปรากฏอยู่ใกล้กันบนท้องฟ้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว ดาวเคราะห์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ใกล้กันในอวกาศเลย สาเหตุที่เราเห็นเช่นนั้นเป็นเพราะดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบที่ใกล้เคียงกัน เมื่อมองจากมุมมองของผู้สังเกตบนโลกซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกัน จึงมองเห็นดาวเคราะห์ปรากฏเหมือนอยู่ใกล้กันหรือเรียงตัวตามแนวเส้นสุริยวิถีนั่นเอง