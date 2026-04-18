สุดสลด! ดินถล่มทับ 2 คนงานวางท่อระบายน้ำทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ เสียชีวิต 1 ส่วนอีกคนสาหัส ช่วยขึ้นมาได้ หายใจรวยริน

เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 18 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุดินสไลด์ทับ 2 คนงาน ที่สถานที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางเลี่ยงเมือง บริเวณทางลอดท่าวังพร้าว-แม่วาง หมู่ 2 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยศรัทธารวมใจ กู้ภัยพระราม เดินดง พร้อมกู้ชีพฯ ในพื้นที่ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ โดยพบว่าที่เกิดเหตุเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำ และดินเกิดสไลด์ทับ 2 คนงานอยู่ใต้ดิน กู้ภัยจึงรีบขุดดินออก ก็พบคนงาน โดยคนหนึ่งบาดเจ็บยังหายใจรวยริน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนคนงานอีกคนเสียชีวิตไปแล้ว ทราบชื่อคือ นายผดุง อินทจักร อายุ 61 ปี ชาวบ้านเส็ง ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

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