หนุ่มควบนิสสันเอ็มวี เสียหลักพุ่งลงข้างทาง ฟาดต้นไม้รถพังยับเยิน เกือบขาด 2 ท่อน คนขับสาหัส หมดสติในรถ กู้ภัยงัดซากรถช่วย ส่งโรงพยาบาลด่วน
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 18 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างแสงธรรมสูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ข้างทาง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 11 ถนนสายสีคิ้ว–โชคชัย หน้าวัดพุทธธรรมวนาราม ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะนิสสัน เอ็นวี สีแดง หมายเลขทะเบียน ผฉ 5410 นครราชสีมา ชนอัดก็อปปี้กับต้นสะเดาข้างทาง สภาพรถพังยับเยินอย่างหนัก ตัวรถเกือบขาดออกเป็นสองท่อน สร้างความตกใจให้กับผู้ขับขี่ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก
ภายในรถพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย อายุประมาณ 40–50 ปี นั่งอยู่เบาะคนขับ บาดเจ็บสาหัสหมดสติ ติดอยู่ภายในซากรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้บาดเจ็บออกมา ซึ่งใช้เวลาพอสมควรจึงสามารถช่วยเหลือออกมาได้ ก่อนเร่งนำตัวส่ง รพ.สูงเนิน โดยภายในรถไม่พบเอกสารระบุชื่อหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้บาดเจ็บ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า ผู้ขับขี่อาจเกิดอาการหลับใน ทำให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางบริเวณเกาะกลางถนน ก่อนพุ่งชนต้นสะเดาอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส อย่างไรก็ตามจะได้ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป