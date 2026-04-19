น้าใช้ด้ามจอบตีหัวหลานชาย เสียชีวิตคาบ้าน เผยปมเหตุทะเลาะเรื่องหมาแมวมาหลายครั้ง หลังก่อเหตุยืนรอมอบตัว
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 69 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ คงนายศ สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทส่งผลให้มีชายถูกทำร้ายเสียชีวิต ที่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง หลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ที่เกิดเหตุพบชายมีบาดแผลบริเวณศรีษะ นอนเสียชีวิตจมกองเลือดที่บริเวณพื้นดินหน้าบ้าน ทราบชื่อต่อมา นายสมศักดิ์ อายุ 43 ปี พบไม้ด้ามจอบยาวประมาณ 1.30 เมตร ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ก่อเหตุ อายุ 50 ปี ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
จาการสอบถามผู้ก่อเหตุ เล่าว่า ตนเป็นน้าชาย ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นหลานมีบ้านอยู่ติดกัน โดยปมเหตุทะเลาะวิวาทเรื่องหมาแมว ผู้เสียชีวิตพยายามจะเข้ามาทำร้ายตนเอง โดยขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนยิงปลาเข้ามาทำร้าย
ผู้ก่อเหตุจึงใช้ด้ามจอบที่อยู่ข้างกายตีเข้าที่บริเวณศรีษะเหนือขมับขวา 1 ที จนล้มลง หลังจากนั้นตนจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานกู้ภัยเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ หลังก่อเหตุจึงยืนรอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุ ซึ่งที่ผ่านมานั้นได้ทะเลาะกันเป็นประจำ
จากการสอบถาม นางสาวอรพรรณ พิณประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโพสะ เล่าให้ฟังว่า ผู้เสียชีวิต มีประวัติเป็นผู้เสพยาเสพติดและป่วยจิตเวช มาระยะหลังได้รับการบำบัดจนมีอาการดีขึ้น
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนขยายผลทำแผนประกอบคำรับสารภาพ พร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป