ตำรวจเมาหนัก จู่ๆชักปืนขึ้นมาข่มขู่ทุกคน ก่อนลั่นไกเข้าไปในสถานบันเทิงกลางวอล์กกิ้งสตรีทพัทยา เจ้าของร้านกัญชาเข้าห้ามขอให้เก็บปืน แต่เจ้าตัวโวยลั่นไม่ฟัง และยิงใส่เจ้าของร้านฯจนเสียชีวิต
เมื่อเวลา 01.06 น. วันที่ 19 เมษายน 2569 พ.ต.ท.พีรยุทธ บริสุทธิ์ธรรม สวป.สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดด้านหลังร้านกัญชา ภายในถนนคนเดินวอล์กกิ้ง สตรีทพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยฯรีบไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังร้านกัญชาพบร่างชาย อายุ 41 ปี เจ้าของร้านกัญชา ได้รับบาดเจ็บถูกคมกระสุนขนาด 11 ม.ม.เข้าที่ลำตัวจำนวน 2 นัด อาการสาหัส โดยมีกลุ่มเพื่อนคอยเรียกให้มีสติ ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ จะช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปั๊มหัวใจเพื่อชีวิต แล้วเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้โปลิตไลน์ กั้นห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุ และควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด สภ.แห่งหนึ่ง ในจ.ชลบุรี พร้อมอาวุธปืนยี่ห้อขนาด 11 ม.ม. พร้อมเครื่องกระสุน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาการมึนเมาสุราอย่างหนัก อยู่ดีๆก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ทุกคนก่อนจะลั่นไกเข้าไปในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แล้วผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้ห้ามปรามขอให้เก็บ แต่เจ้าตัวก็ไม่ฟังเสียง ทั้งที่ไม่ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน จนกระทั่งใช้ยิงใส่ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 นัด จนล้มกับพื้น
เบื้องต้นพ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่หาเบาะแส เพื่อรวบรวมหลักฐานนั้นกับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไป