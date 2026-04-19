หนุ่มสถานบันเทิง ขี่จยย.ไปส่งสาวกลับที่พัก เสียหลักอัดแท่งแบริเออร์ เสียชีวิตสลดคาที่ เพื่อนสาวเจ็บหนัก ตร.เร่งเช็กวงจรปิดตรวจสอบ

เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 19 เม.ย.2569 ตำรวจ สภ.แกลง จ.ระยอง รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พุ่งชนสิ่งปลูกสร้างบนเกาะกลางถนน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณใกล้สามแยกหนองกันเกรา หมู่ 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง จึงประสานแพทย์เวร รพ.แกลง และกู้ภัยสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ เดินทางไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบเศษซากเสาป้ายสัญญาณจราจรถูกชนจนหักโค่นแตกกระจายเกลื่อนพื้น และแท่งแบริเออร์ถูกชน ห่างออกไปประมาณ 15 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ล้มคว่ำอยู่ในสภาพพังยับเยิน บนเกาะกลางถนนพบร่างชายพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง นอนหมดสติไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่กู้ชีพพยายามยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากศีรษะกระแทกอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ยังมีหญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแกลงอย่างเร่งด่วน

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง หลังจากเลิกงานได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อไปส่งหญิงสาวกลับที่พัก โดยขับมาจากทาง ต.กระแสบน มุ่งหน้าตลาดสามย่าน

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยก คาดว่ารถที่วิ่งมาด้วยความเร็ว เกิดเสียหลักพุ่งเข้าหาเกาะกลางถนนอย่างจัง จนร่างกระเด็นไปกระแทกกับเสาป้ายสัญญาณและแท่งแบริเออร์เป็นเหตุให้เกิดเหตุสลดดังกล่าว

ทางด้านพนักงานสอบสวน สภ.แกลง ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และจะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง รวมถึงรอสอบปากคำหญิงสาวที่บาดเจ็บเมื่ออาการดีขึ้น เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป

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