ระทึก! ล่าเก๋งขาว รัวยิงกว่า 14 นัด สนั่นหมู่บ้าน ชาวบ้านสะดุ้งแตกตื่น พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน

วันที่ 19 เม.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง รับแจ้งเหตุมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย ใช้อาวุธปืนยิงถล่มกลางถนนสายหนองพังงาย – นาตาขวัญ พื้นที่หมู่ 6 ตำบลตาขัน สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนรวม 14 ปลอก จึงได้กั้นพื้นที่และเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (สพฐ.) ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอเพื่อระบุตัวตนผู้ก่อเหตุ

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน พบรถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) สีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ขับผ่านจุดเกิดเหตุด้วยความเร็ว โดยในภาพปรากฏช่วงเวลาที่สอดคล้องกับเสียงปืนที่รัวดังขึ้นหลายสิบนัด ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมุ่งหน้าหนีไปทางตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง

นายกฤษกร ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะนั่งคุยกับเพื่อนหน้าบ้าน ได้ยินเสียงปืนรัวถล่มติดต่อกันประมาณ 14 นัด โดยไม่มีเสียงคนทะเลาะวิวาทหรือปากเสียงกันมาก่อน เมื่อสิ้นเสียงปืนจึงพากันออกมาดู พบเพียงปลอกกระสุนตกอยู่เต็มถนน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า ผู้ก่อเหตุอาจเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือบุคคลที่มีอาการคึกคะนอง ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าหรือยิงทิ้ง โดยไม่มีเป้าหมายเพื่อประกาศศักดา ขณะนี้ฝ่ายสืบสวน สภ.บ้านค่าย กำลังเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่ารถคันดังกล่าวจะผ่าน เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจและสร้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

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