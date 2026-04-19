ทัพเจ้าตาก ปะทะเดือน ยิงสนั่น ชายแดนแม่สาย ขบวนการขนยาเสพติด ยึดไอซ์ 92 กิโลกรัม มอบของกลางให้ตำรวจ สภ.เกาะช้าง ดำเนินการตามกฏหมาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 เม.ย.2569 พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้ พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้าง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำการตรวจสอบ ยาเสพติดประเภทที่ 1 (ไอซ์) จำนวน 4 กระสอบ น้ำหนักรวมประมาณ 92 กิโลกรัม ที่ยึดได้หลังจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดกับ กำลังทหาร กองร้อยทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมผามทิฬ หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง

โดยการปะทะดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ เวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 19 เม.ย.2569 กองร้อยทหารม้าที่ 4 ทำการเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติด พ.ศ.2564 บริเวณ ท่าข้ามศรีป่าแดง ซอย 17 บ้านศรีป่าแดง หมู่ 9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 8-10 คน แบกกระสอบ ข้ามมาตามแม่น้ำรวกจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมายังฝั่งไทย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันนานประมาณ 5 นาที กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ล่าถอยและอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศหลบหนีไป

หลังจากการปะทะ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทางหน่วยจึงจัดกำลังเพิ่มเติม 2 ชุดปฏิบัติการ เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้

ต่อมาเวลา 07.00 น. จัดกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ไม่พบผู้กระทำผิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สามารถตรวจพบกระสอบฟาง 4 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) กระสอบละ 23 ก้อน รวมทั้งสิ้น 92 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ 92 กิโลกรัม จากนั้นได้ส่งมอบของกลางให้กับทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้างดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

จากเหตุการณ์ดังกล่าว พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป

ทัพเจ้าตาก

ทัพเจ้าตาก ปะทะเดือน ยิงสนั่น ชายแดนแม่สาย ขบวนการขนยา ยึดไอซ์ 92 กิโลกรัม

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