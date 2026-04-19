รมว.สุชาติ สั่งลุยดับไฟป่า รอบเขื่อนศรีนครินทร์ ระดมเฮลิคอปเตอร์ ทิ้งน้ำ 41 เที่ยว 20,500 ลิตร คุมสถานการณ์ใกล้สงบ หยุดไฟลุกลามในจุดเสี่ยงได้

วันที่ 19 เม.ย. 2569 นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งการติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่คลองหลวง ระบุว่า อากาศยานแบบ AS350 หมายเลข 1110 ได้เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยเฉพาะบริเวณหัวน้ำตกเอราวัณ (ชั้น 7)

ซึ่งแม้ไม่ปรากฏจุดความร้อนจากดาวเทียม แต่พบการเกิดไฟป่าจริง และมีแนวโน้มลุกลามรุนแรง เนื่องจากมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก ทำให้ไฟลุกลามข้ามแนวกันไฟ และไหลขึ้นพื้นที่สูงเข้าใกล้แหล่งท่องเที่ยวและที่ทำการอุทยาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่

การปฏิบัติงานครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ภาคพื้น 25 นาย จากหลายหน่วยงานร่วมกันทำงาน ควบคู่กับการสนับสนุนจากอากาศยานแบบ AS350 ที่เข้าช่วยดับไฟทางอากาศ โดยได้บินสำรวจ 1 เที่ยว และทิ้งน้ำรวม 41 เที่ยว ปริมาณน้ำกว่า 20,500 ลิตร ช่วยหยุดการลุกลามของไฟในจุดเสี่ยงได้ ทำให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายสุชาติ ยังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 14 กลุ่มป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมี น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งบินสำรวจพื้นที่จริง เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนป้องกันและควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในมุมสูง บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับทุกภาคส่วน

สำหรับภารกิจในวันดังกล่าว ใช้เวลาบินรวม 4 ชั่วโมง 40 นาที ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 600 ลิตร และอากาศยานจอดประจำ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยยังคงเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

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