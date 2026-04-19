รวบ หนุ่ม 22 จุดไฟเผาป่า ใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ตกใจคำสารภาพ ทำไปเพราะความสนุก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ดับไฟ คุมตัวส่งดำเนินคดีถึงที่สุด
วันที่ 19 เม.ย.2569 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โพสต์ข่าวการจับกุมคนเผาป่า ความว่า นางพัชรา ปั้นพุ่มโพธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อําเภอชาติตระการ ได้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าไปในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -30 เมษายน 2569 แต่กลับปรากฏว่ายังมีกลุ่มคน “มือดี” ฉวยโอกาสลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่า
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 09.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ กำลังออกลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้และเฝ้าระวังไฟป่า ได้ตรวจพบชายน่าสงสัย 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายมทินา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ชาวตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กำลังแสดงพฤติการณ์ในลักษณะจุดไฟเผาป่า บริเวณแนวเขตป่าแก่งหาดอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะแก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานฯ
จากการเข้าประชิดตัวและตรวจค้นพบของกลางเป็นไฟแช็กจำนวน 1 อัน โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ลงมือจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ดังกล่าวจริง
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมของอุทยานฯ ซึ่งเป็นผู้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชาติตระการ ได้ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่น่าตกใจว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า “เหตุผลที่ลงมือจุดไฟเผาป่านั้น เพียงเพราะต้องการความสนุกสนานและเกิดจากความคึกคะนอง เนื่องจากไม่รู้จะทำอะไร จึงตั้งใจไล่จุดไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ดับไฟ”
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกและความคึกคะนองที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพียงเพื่อตอบสนองความสนุกส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สภ.ชาติตระการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป