วุ่นทั้งหมู่บ้าน หนุ่มคลั่งถือมีดอีโต้ บุกบ้านไล่ฟันชาวบ้านเจ็บ 3 คนโดย1ในนี้อายุ70 ถูกฟันหัวอาการสาหัส ซ้ำยังใช้ค้อนตีตำรวจเจ็บอีก 2 นาย แม่ยันลูกป่วยจิตเวชไม่ได้เสพยา
วันที่ 19 เม.ย.69 ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ต่างหวาดผวา หลังเกิดเหตุนายสมพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี เกิดอาการคลั่งถือท่อนไม้จะทำร้ายแม่ตัวเองแต่แม่วิ่งหนี จึงถือมีดอีโต้ไล่ฟันชาวบ้านบาดเจ็บ 3 ราย คือ นางสาวสุมิน อายุ 50 ปี บุกเข้าไปฟันถึงในบ้านมีแผลถูกฟันที่แขน
จากนั้นไล่ฟัน นายหวอย อายุ 70 ปี เพื่อนบ้านซึ่งพยายามวิ่งหนีแต่เสียหักล้ม จึงถูกโดนฟันศีรษะลึกถึงกะโหลก และแขนข้างขวาจนเลือดอาบ บาดเจ็บสาหัส และใช้มีดเล่มเดียวกันฟัน นายขุนก้อง อายุ 48 ปี เพื่อนบ้านขณะเข้าไปช่วยตำวจชาร์ทจับตัว นายสมพร ถูกฟันที่แขนขวาบาดเจ็บเป็นรายที่ 3
ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ละหานทราย เข้าไปชาร์จจับกุมตัว ก็ถูก นายสมพร ใช้ค้อนเหล็กตีได้รับบาดเจ็บอีก 2 นายด้วย นอกจากนั้นยังได้ใช้มีดฟันรถกู้ภัย และรถจักรยานยนต์ชาวบ้านเสียหายอีก 2 คันด้วย ก่อนจะถูกจับกุมตัว
สอบถาม นางวันทา อายุ 66 ปี แม่ผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า ลูกชายป่วยเป็นโรคลมชักตั้งแต่อายุ 15 ก็รักษาตัวมาโดยตลอด ต่อมาก็มีอาการทางสมองก็พาไปหากินยามาเรื่อย แต่เวลาที่ลูกชายแอบไปกินเหล้า ก็จะมีอาการหลอนชอบพูดคนเดียว แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยทำร้ายใคร แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ (18 เม.ย.69) ลูกชายน่าจะไปกินเหล้ามาแล้วอาละวาด เหมือนกับจำไม่ได้ว่าตนเองเป็นแม่ ขณะตนเข้าห้องได้พยายามทุบประตู พอออกมาก็ถือท่อนไม้จะตี
ตนพยายามเรียกให้ลูกได้สติว่าตัวเองเป็นแม่ แต่เหมือนเขาจำไม่ได้ จะทำร้ายอย่างเดียวจึงได้วิ่งหนีไปขอให้ชาวบ้านช่วย แต่ลูกชายกลับหันไปทำร้ายเพื่อนบ้าน ด้วยการใช้มีดไล่ฟันทั้งเพื่อนบ้านและญาติ ได้รับบาดเจ็บถึง 3 คน
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยระงับเหตุก็ถูกทำร้ายบาดเจ็บอีก 2 นาย ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เสพสารเสพติด ที่คลั่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะแอบไปกินเหล้าประกอบกับมีอาการทางสมองอยู่แล้ว จึงทำให้ไล่ทำร้ายคนอื่น ก็ให้ช่วยนำตัวลูกชายไปรักษาให้หาย จะได้ไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก
ด้าน นายประพันธ์ศักดิ์ อายุ 43 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า หลังจากที่นายสมพร อาละวาดแม่วิ่งหนีมาขอให้ชาวบ้านช่วย นายสมพร ก็ถือมีดอีโต้บุกเข้าไปฟัน นางสาวสุมิน ถึงในบ้านมีแผลถูกฟันที่แขน พอรถกู้ภัยจะมารับคนเจ็บไป รพ.เขาก็ใช้มีดฟันรถกู้ภัย
จากนั้นก็ไปไล่ฟัน คุณตาหวอย อายุ 70 ปี ซึ่งพยายามวิ่งหนีแต่เสียหักล้ม จึงถูกโดนฟันศีรษะ และแขนข้างขวาบาดเจ็บสาหัส จากนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันไล่จับตัว เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นอีก แต่จังหวะที่จะเข้าไปจับกุมตัว นายขุนก้อง เพื่อนบ้านที่ไปช่วยจับก็ถูกมีดฟันแขนขวาบาดเจ็บเป็นรายที่ 3
กว่าจะจับตัว นายสมพร ได้ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลและเสี่ยงอันตรายมากเพราะเขาคลั่งและมีอาวุธทั้งมีดอีโต้ เลื่อย และค้อน ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะผู้ก่อเหตุมีอาการทางสมองอยู่แล้ว แต่ไปกินเหล้าหนักติดต่อกันช่วงสงกรานต์ ทำให้คลั่งทำร้ายคนอื่นแบบนี้
ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นเขาเผาถ่านขายก็มีหลอนบ้างแต่ไม่หนักขนาดนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปบำบัดรักษาให้หาย หากปล่อยออกมาก็จะเป็นอันตรายกับชาวบ้าน
ด้าน นายเจย อายุ 70 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า วันเกิดเหตุ นายสมพร คลั่งหนักถือมีดไล่ฟันชาวบ้าน ตนกับนายหวอย ก็พากันวิ่งหนีไปทางเดียวกัน แต่นายหวอย เสียหลักล้ม จึงถูกฟันที่ศีรษะ และแขน ก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่คนก่อเหตุมีทั้งมีด ทั้งเลื่อย แต่ตนมือเปล่า และอายุมากแล้ว ถ้าเข้าไปก็คงจะโดนฟันเหมือนกัน จึงจำเป็นต้องหนีเอาตัวรอดก่อน
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตัวไปบำบัดให้นานๆ หรือจนกว่าจะมั่นใจว่าจะไม่คลั่งแบบนี้อีก เพราะหากปล่อยมาอาจจะมีชาวบ้านถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้
ล่าสุด นายสมพร ยังถูกควบคุมตัวที่ รพ.ละหานทราย รอแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหารือว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากมีประวัติรักษาอาการจิตเวช ส่วนผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวที่ รพ. 2 ราย