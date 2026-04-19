หนุ่มร้องทุกข์ถูกดักขว้างท่อนเหล็กใส่ขณะขี่ จยย.ได้รับบาดเจ็บ คาดมาจากท่อเสียงดัง วอนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดี
วันที่ 19 เมษายน 2569 นายเอ (นามสมมติ) ชาว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ร้องเรียนว่า เมื่อคืนของวันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่ตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้าน มีคนซุ่มอยู่ข้างถนน ก่อนถึงบ้านประมาณ 700 เมตร แล้วขว้างท่อนเหล็กใส่ตน โดยเหล็กไปโดนแฮนด์รถและรู้สึกเจ็บที่มือขวา อีกทั้งเหล็กได้กระเด็นมาเสียบที่ไหล่ซ้าย
นายเอ กล่าวต่อว่า ตนตกใจมาก จึงรีบขี่รถกลับบ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าเลือดไหลออกมาไม่หยุดและเยอะมาก จึงให้เพื่อนพาไป รพ.บึงสามพัน พบว่านิ้วชี้มือขวาหัก และที่ไหล่ซ้ายเป็นแผลกว้างยาว 3×1 ซม. ลึก 2 ซม. เย็บ 2 ชั้น ชั้นใน 4 เข็ม ด้านนอก 7 เข็ม รวม 11 เข็ม
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาสอบสวนตนที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบึงสามพัน และบอกให้ลงบันทึกประจำวันไว้ จนกระทั่งวันนี้ตนออกจากโรงพยาบาลแล้ว ทางด้านตำรวจยังเงียบ
ตนจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เร่งดำเนินการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ใช่ว่าใครขี่รถท่อดังมาจะมาดักทำร้ายแบบนี้ โชคดีที่รถไม่ล้ม ถ้าล้มมาอาจถึงชีวิตก็เป็นไปได้
สำหรับสาเหตุคาดว่าน่าจะมีคนไม่พอใจที่รถจักรยานยนต์ของตนท่อเสียงดัง แต่ก็ไม่สมควรมาทำแบบนี้ เพราะอาจถึงตายได้ โชคดีที่ตอนนั้นรถไม่ล้ม และตนไม่ใช่คนแรกที่เจอ แต่เป็นคนที่สองที่เจอแบบนี้
จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บึงสามพัน เร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะถือว่าการทำแบบนี้เป็นภัยสังคม และไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตา