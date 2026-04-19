เมียร้องคดีไม่คืบ แก๊งต่างชาติภูเก็ต ฉีดน้ำเข้ารถวันสงกรานต์ ก่อนรุมสกรัมสามีเจ็บ หลังลงไปถามฉีดน้ำใส่ทำไม เผยแจ้งความผ่านมา 1 สัปดาห์แล้ว
วันที่ 19 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.ภูเก็ต รายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของชายไทยที่ถูกกลุ่มชาวต่างชาติรุมทำร้ายบาดเจ็บ ต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียูของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต และอยู่ในการดูแลของแพทย์ใกล้ชิด
โดยเพจ “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” โพสต์ข้อความว่า “เจ็บใจภรรยาร้อง-สามีโดนแก๊งฝรั่งเศสทำร้าย ตอนนี้สามีนอนไอซียู คดีไม่คืบหน้า คนไทยยิ่งกว่าพลเมืองชั้น 2 ถูกทำร้ายคดีไม่เคยคืบหน้า แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว หรือต่างชาติโดนทำร้าย ป่านนี้คงจะจับตัวได้แล้ว ช่างน้อยใจนะ เกิดเป็น โดนทำร้ายในบ้านตัวเอง”
จากการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่า ผู้บาดเจ็บคือนายวีระศักดิ์ หมัดลี อายุ 38 ปี เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธรรพ์ณธร มีจีนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง โดยให้การว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2569 เวลาประมาณ 20.30 น. บริเวณหน้าตลาดมารีน พลาซ่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ขณะเกิดเหตุ ผู้เสียหายขับรถผ่านบริเวณดังกล่าว ก่อนมีชายชาวต่างชาติรายหนึ่งฉีดน้ำเข้ามาในรถ จึงลงไปสอบถามว่าทำไมถึงฉีดน้ำใส่ กระทั่งมีกลุ่มชายชาวต่างชาติประมาณ 4-5 คน เข้ามารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ หลังแจ้งความผ่านมา 1 สัปดาห์แล้ว แต่คดียังไม่คืบหน้า