น้องชายปลุกพี่สาวจากที่นอนหลอกจะไปไหว้พระ พาซ้อนจยย.ไปกลางป่า ก่อนลงมือสลด อ้างเครียดดูแลพี่ป่วยจิตเวชไม่ยอมกินยา-ก่อความรำคาญจึงก่อเหตุ
วันที่ 19 เม.ย. 2569 ร.ต.อ.ดนัยเดช กันณาริก รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรีและแพทย์เวร รพ. ตรวจสอบบริเวณป่าข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย นอกรั้วด้านหน้า รพ. ในพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี พบศพหญิงสูงอายุใส่เสื้อลายดอกไม้ นุ่งผ้าถุงลาย สีฟ้า นอนหงายเสียชีวิตสภาพศพที่ลำคอมีบาดแผลถูกของมีคมแทงจำนวน 6 รู
ที่เกิดเหตุพบมีดทำครัวปลายแหลม ยาวประมาณ 1 ฟุต ใบมีดเปื้อนเลือดแห้งกรัง วางอยู่ข้างศพ และบริเวณศีรษะผู้เสียชีวิตพบรองเท้าแตะแบบสวม พื้นรองเท้า สีน้ำเงิน หูสวมสีน้ำเงินสลับขาววางอยู่หนึ่งคู่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยอาสาสมัครและกองพิสูจน์หลักฐานตรวจชันสูตรศพทราบชื่อผู้ตาย นางสมทรง (สงวนนามสกุล) อายุ 77 ปี โดยทางเจ้าที่ตำรวจสืบทราบว่าผู้ที่ลงมือคือนายสมหมาย อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นน้องชายของผู้ตาย
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายป่วยเป็นจิตเวชเดิมพักอยู่บ้านจังหวัดสิงห์บุรี ต่อมา นายสมหมาย นำพี่สาวมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านพัก เพื่อรักษาแต่อาการยังไม่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าขณะที่ตนกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว สามีได้เข้ามาหยิบมีดทำครัวไปใส่ไว้ที่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไร
ต่อมาไปปลุกพี่สาวที่นอนอยู่แล้วบอกว่าพาไปไหว้พระกัน จึงพาพี่สาวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับออกจากบ้านมา จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมงสามีกลับมาบ้านคนเดียว ตนจึงถามว่าไปไหนมา และพี่สาวหายไปไหน
สามีได้ตอบว่าได้ฆ่าพี่สาวแล้วทิ้งศพไว้ในป่าข้างบ่อบำบัดน้าเสีย ตนและคนข้างบ้านที่ได้ยินจึงพากันขี่รถออกมาตามหายังจุดที่เกิดเหตุจึงพบร่างของ นางสมทรง
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายสมหมาย รับสารภาพว่า ตนมีความเครียดเป็นอย่างมาก พี่สาวเป็นจิตเวชและไม่ยอมกินยาตามเวลา จึงมีอาการก่อความรำคาญจึงนำมาก่อเหตุฆ่าทิ้งดังกล่าว
จากนั้นเจ้าที่ตำรวจจึงแนะนำตัว นายสมหมาย ไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป