สาวขับตาม GPS ไม่รู้เป็นทางแยก พุ่งชนกระบะพลิกตะแคง ชนเสาไฟฟ้าข้างทาง ทำพ่อ-ลูก เจ็บ 2 เจ้าตัวตกใจเผยไม่รู้เส้นทาง
วันที่ 19 เม.ย. 2569 พ.ต.ท.สาโรจน์ รัตนวิโรจน์ สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งเหตุรถชนกันบริเวณถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซ.15 หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน 5 กฌ 1929 กรุงเทพมหานคร สภาพถูกชนด้านข้างคนขับ พลิกตะแคงพิงเสาไฟฟ้าข้างทาง ล้อหลังซ้ายหลุด มีน้ำมันเบรกไหลนองอยู่บนพื้นถนน
มีผู้บาดเจ็บ 2 คน คือ นายบุญช่วย พโนศักดิ์ อายุ 72 ปี คนขับรถกระบะ และน.ส.ณัฐณิชา พโนศักดิ์ อายุ 22 ปี ลูกสาว เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรีได้นำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ส่ง รพ.สระบุรี
ห่างกันเล็กน้อย พบรถคู่กรณีเป็นรถ SUV ยี่ห้อเกีย สีดำ หมายเลขทะเบียน ฮษ 3262 สีดำ สภาพด้านหน้ารถพังยับ ฝากระโปรงหน้ายุบ กันชนหน้ารถหัก ไฟหน้าแตก โดยมี น.ส.พัด (นามสมมติ) เป็นผู้ขับขี่ อยู่ในอาการที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ยอมลงจากรถ
น.ส.พัด กล่าวว่า ตนขับรถมาจาก ต.หินกอง จ.สระบุรี เพื่อจะพาลูกๆ ไปกินขนมจีน ใน อ.เสาไห้ ตนไม่รู้เส้นทาง จึงเปิด GPS เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ไม่รู้ว่าเป็นทางแยก จึงขับรถพุ่งไปชนรถกระบะเต็มแรง ส่งผลให้รถกระบะที่มาทางตรงพลิกตะแคงพิงเสาไฟ
ด้านนางสุนันท์ พโนศักดิ์ ภรรยาผู้บาดเจ็บ กล่าวว่า ขณะสามีขับรถมาพร้อมตนและลูกสาว เมื่อถึงที่เกิดเหตุมีรถ SUV วิ่งตรงมา โดยไม่ชะลอหรือเบรก ก่อนพุ่งเข้าชนรถของตนด้านข้างฝั่งคนขับอย่างแรง ทำให้เสียหลักพลิกตะแคง สามีได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพก และลูกสาวปากแตก
ด้านตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะเชิญตัวผู้ขับขี่มาสอบสวนยัง สภ.เมืองสระบุรี และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง พร้อมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระบุรี นำผงขี้เลื่อยมาโรยบนพื้นถนนบริเวณที่น้ำมันเบรกไหล เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน