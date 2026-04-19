ระดมฉีดโฟมสกัดไฟ เพลิงไหม้โรงงาน นิคมฯโรจนะ ปิดวาล์วจ่ายน้ำมัน 4 จุด ก่อนทำได้สำเร็จ ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้โฟมดับเพลิงเพื่อสกัดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน
วันที่ 19 เม.ย.2569 นายเดชาธร เชาว์เลขา รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกองตรี ปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล นายอำเภออุทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยร่วมประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนโรงงาน เพื่อเร่งดำเนินการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลาม
นายเดชาธร เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในขั้นตอนควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด จุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณท่อส่งน้ำมันเก่า ซึ่งมีอุณหภูมิสูง เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำ เพื่อช่วยลดความร้อน และใช้โฟมในการดับเพลิง เนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำดับไฟจากน้ำมันได้โดยตรง
นายเดชาธร เปิดเผยว่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดวาล์วจ่ายน้ำมันแล้ว 4 จุด เพื่อลดความเสี่ยงในการลุกลามของเพลิง ขณะที่กลุ่มควันสีดำที่เกิดขึ้น มาจากการเผาไหม้ของน้ำมันดังกล่าว ไม่ใช่สารเคมีอันตราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบ โดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคาดว่าจะสามารถควบคุมเพลิงให้สงบได้ในเวลาไม่นาน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต