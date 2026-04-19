สุดสลด ไฟไหม้แคมป์คนงาน คลอกหญิงป่วยติดเตียงเสียชีวิต คนเข้าไปช่วยไม่ทัน พากันวิ่งหนีตายออกมา
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 19 เม.ย.69 ร.ต.อ.สมคิด โพธิ์ขาว รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แจ้งเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงาน และมีผู้เสียชีวิต ที่หลังวัดบางพระ หมู่ 3 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.พัฒน์พงศ์ คนแรงรอง ผบก.กค.ภ.7 ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม, ชุดสืบสวน, แพทย์เวร รพ.ห้วยพล, รถดับเพลิงเทศบาลห้วยพลู และ อบต.ใกล้เคียง รวมทั้งบรรเทาสาธารณภัยหลวงพ่อสมหวัง มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
ที่เกิดเหตุเป็นแคมป์คนงาน ลักษณะเป็นแมทเทอร์ชีท ปลูกติดกัน 3 ห้อง พบเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดประมาณ 30 นาทีเพลิงจึงสงบลง เบื้องต้นห้องพักคนงานเสียหายทั้งหมด จากการตรวจสอบที่ห้องแรกพบศพ นางม้อก อายุ 60 ปี สภาพไฟไหม้เกรียม และมีรถกระบะอีซูซุ 4 ประตู สีขาว ทะเบียน กท 235 สุโขทัย ชาวบ้านช่วยกันเข็นออกมาได้ แต่ถูกไฟไหม้ด้านหน้าเสียหาย ภายในแคมป์มีจักรยานไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้าเกี่ยวกับช่าง ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
จากการสอบถาม นายบุญชอบ อายุ 43 ปี คนงาน เล่าว่า ผู้ตายเป็นแม่ยายตน ซึ่งป่วยติดเตียง ตอนเกิดเหตุมีคนงานและเด็กๆ บางส่วนพักอยู่ในแคมป์ ระหว่างนั้นมีคนงานได้กลิ่นไหม้ ก่อนจะเกิดแสงเพลิงขึ้นแล้วลุกลามอย่างรวดเร็ว คนงานต่างพากันวิ่งหนีตาย แต่แม่ยายตนไม่มีใครเข้าไปช่วยทัน จึงถูกไฟคลอกเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้ส่งศพไปชันสูตร รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริง และสอบปากคำคนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ก่อนดำเนินการต่อไป