สลด หนุ่มใหญ่ควบกระบะฝ่าฝน เสียหลักหมุนคว้างชนต้นไม้ พุ่งลงข้างทาง เมียเสียชีวิตคาที่ เผยเพิ่งกลับจากงานศพ กำลังรีบจะไปร่วมงานศพอีกที่
ปราจีนบุรี – เกิดอุบัติเหตุสลด หนุ่มใหญ่ขับรถกระบะพาภรรยาออกจากงานศพเพื่อมุ่งหน้าไปร่วมงานศพอีกแห่ง เจอพายุฝนฤดูร้อนกระหน่ำถนนลื่น รถเสียหลักหมุนคว้างฟาดต้นไม้ก่อนพุ่งหัวปักลงข้างทาง ส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตคาที่ สภาพกะโหลกศีรษะเปิด ด้านสามีคนขับรอดตายหวุดหวิด
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 เม.ย. 2569 ร.ต.ท.อนุกูล จันทร์เจ๊ก รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.ปราจีนบุรี ว่า มีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกลงข้างทาง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
เหตุเกิดบนถนนสายประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ บริเวณบ้านท่าแห หมู่ 8 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ใกล้โรงสีชาญยุทธ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมประสานทีมแพทย์เวรนิติเวช โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทางตรง 2 ช่องจราจรวิ่งสวนเลนและอยู่ก่อนถึงทางโค้ง เจ้าหน้าที่พบรถกระบะเสียหลักชนปะทะเข้ากับต้นมะยมขนาดเท่าโคนขา รถพุ่งตกลงไปข้างทาง
ภายในเบาะผู้โดยสารด้านหน้า พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย สภาพกะโหลกศีรษะเปิด ทราบชื่อคือ น.ส.วันเพ็ญ เผื่อนทอง อายุ 54 ปี ภรรยาของนายศราวุธ นกน้อย อายุ 59 ปี คนขับ ยืนรอให้การกับตำรวจด้วยความตกใจ
สอบถามนายศราวุธ กล่าวว่า ตนและภรรยาเพิ่งเดินทางกลับจากไปร่วมงานศพที่วัดไชยมงคล (วัดราษฎร์) ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี และกำลังจะไปร่วมงานศพอีกงานหนึ่งที่บริเวณกรอกสมบูรณ์ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
นายศราวุธ กล่าวอีกว่า ระหว่างที่ขับรถออกมาจากวัดแรกมีฝนตกปรอยๆ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ด้วยความรีบตนจึงพยายามเร่งความเร็วรถ ทำให้รถเกิดเสียหลักส่ายไปส่ายมาและหมุนคว้าง ก่อนรถพุ่งไปฟาดเข้ากับต้นไม้และไถลตกลงข้างถนนอย่างแรง ทำให้ภรรยาเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยรถพยาบาลได้เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ โดยนำร่างของผู้เสียชีวิตและกู้ซากรถขึ้นมาด้วยความทุลักทุเล เบื้องต้นตำรวจได้มอบหมายให้หน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ พร้อมสอบสวนนายศราวุธเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป